El BNG de Sanxenxo acusa al gobierno de falta de interés para mejorar la carretera de Padriñán

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Sanxenxo denuncia “deixadez e falta de interese” por parte del alcalde, Telmo Martín, para mejorar la seguridad de la zona de Padriñán actuando en la carretera EP-9203, que une la Rúa Progreso con el núcleo de la parroquia.



A pesar de que la titularidad de la vía es provincial y, por lo tanto, le corresponde a la Deputación de Pontevedra llevar a cabo las obras necesarias, Fran Leiro portavoz nacionalista, indica que debe ser el ayuntamiento el que traslade de manera oficial la petición. “O goberno local do Partido Popular parece que non está pola labor, a pesar das carencias e da perigosidade que presenta esta estrada”, indica Leiro. A lo que añade “o alcalde presume de bo xestor, pero nin sequera é capaz de facer as xestións necesarias para que outra Administración, que a día de hoxe tamén está gorbernada polo PP, actúe”

Reclamación reiterada



El portavoz del BNG insiste en la falta de gestión por parte del gobierno local, indicando que desde hace años, vecinos y vecinas de la zona han solicitado que se realicen obras de mejora en esta carretera, incluso enviándole un escrito a la Valedora do Pobo.

En relación con las reclamaciones de años pasados el portavoz del BNG explica que, en el mandato anterior la Deputación de Pontevedra estaba dispuesta a actuar, pero “tiña que agardar a decidir que quere facer o Concello coa estrada, se dotala de beirarrúas ou establecer algún tramo de sentido único”, comenta.



“Aquí o problema radica en que, mentres o señor Martín segue a encher o centro de Sanxenxo de cemento e formigón, esquécese por completo do rural”, denuncia Leiro.



Desde el BNG de Sanxenxo reiteran que estas obras son necesarias, sobre todo en el tramo desde la calle Ricardo Santos al cruce de Miraflores, lugar en el que se encuentra el CEIP A Florida. “Hai partes nas que literalmente non hai suficiente espacio para peóns e vehículos cando dos automóbiles se cruzan en ambos sentidos”, denuncia Fran Leiro.



Por último los nacionalistas subrayan que la situación se agrava en verano. “Moitos conductores optan por desviarse por Pedriñán para tratar de evitar as aglomeracións na PO-308”, concluye Leiro.