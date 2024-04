El BNG de Sanxenxo alerta de los problemas de seguridad vial existentes en la rotonda del cruce de A Vichona

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo requerirá los informes técnicos a la Policía Local sobre la seguridad en la carretera PO-504, concretamente en el conocido como “cruce da Vichona”, donde recientemente la Xunta, dentro del proyecto de reforma de esta vía, habilitó una rotonda y varios semáforos. Los nacionalistas solicitarán estos documentos después de que varios vecinos y vecinas de la parroquia de Adina les trasladaran su preocupación por la “perigosidade” que aún existe en este punto, “no que xa se teñen rexistrado varios accidentes de gravidade unha vez rematada a reforma”.



El portavoz, Fran Leiro, señala que “antes, cando a intersección carecía de rotonda, xa era un lugar perigoso, pero o que nos trasladan varias persoas é que agora esa sensación de inseguridade é aínda maior”. Uno de los problemas, explica el BNG, tiene que ver con la rotonda, que “non é nada intuitiva”, por lo que “moita xente, especialmente persoas de fóra, teñen dificultades para interpretar o cruce debidamente”. Esta situación se agrava debido a la falta de pasos de cebra en las salidas de Adina y de Dadín, apuntan los nacionalistas, y además “os vehículos que veñen desde Gondar atópanse co paso de peóns moito antes do semáforo, polo que, cando está en verde, en moitas ocasións non baixan a velocidade”, advierten.



Otro motivo de preocupación, asegura Leiro, tiene que ver con la “falta de visibilidade” en la zona, provocada “polo estacionamiento de autobuses nas cercanías dos establecementos e hoteis”. Incide además en que “no BNG somos perfectamente conscientes do necesario que resultaba acometer unha reforma de seguridade viaria nesta estrada, pero entendemos que é necesario estudar todas as opcións para evitar que ese punto en concreto pase a consolidarse como unha zona de perigo aínda maior que antes de que se procedese á instalación da rotonda”.