El BNG de Sanxenxo anima a los vecinos a presentar alegaciones contra la ordenanza de vados

El BNG de Sanxenxo anima a los vecinos de la localidad a presentar el mayor número de alegaciones contra la nueva ordenanza de vados de la localidad. Tal y como señalan los nacionalistas, esta regulación persigue “consolidar a presión fiscal aos petos dos veciños e veciñas “.



El portavoz del BNG, Fran Leiro, indica que el documento “foi redactado ás presas co único propósito de conseguir máis impostos para seguir pagando as consecuencias da política de cemento do señor Telmo Martín”. De esta manera, destaca que el escrito “é confuso e provoca unha importante inseguridade xurídica no que ao regulamento de vaos se refire”. Así, Leiro, señala como punto lioso el que se indica que se tomarán medidas - multas de hasta 700 euros - en caso de que se haga un uso indebido de los vados “sen que se especifique claramente cales son eses usos”.



Desde el BNG denuncian que el gobierno local con esta ordenanza tiene una "clara finalidade recadatoria” y, por ello, incitan a los vecinos de la localidad a presentar las alegaciones para conseguir una ordenanza que “sexa o máis xusta posible e non unha ferramenta para conseguir máis ingresos”.



El portavoz nacionalista señala que el último día para poder presentar las reclamaciones es este viernes, 15 de noviembre. Para ello, facilitan la dirección web: http://i.gal/AlegacionsVaos a través de la cual se puede descargar el documento base que, tras rellenarlo, se deberá entregar en el Concello.