El BNG de Sanxenxo denuncia la acumulación de basura en las calles

El BNG de Sanxenxo ha denunciado recientemente la acumulación de residuos en los contenedores ubicados en el puerto. Esta problemática no es nueva, sino que el año pasado, antes y durante la temporada estival, la formación nacionalista señaló en varias ocasiones la situación de feísmo e insalubridad del municipio y de esta zona en concreto.



En esta ocasión señalan sorprendidos que la situación sea así incluso antes de estar en la temporada alta de turismo, cuando la población se multiplica considerablemente. “Aínda non comezou a tempada forte do turismo e os contenedores rebosan e o lixo acumúlase polo chan”, señalan miembros del partido.



Según los nacionalistas, esta problemática se debe principalmente a la insuficiencia de contenedores, la baja frecuencia de recogida de los residuos y a la distancia a la que los colectores se encuentran de los locales de hostelería y ocio nocturno, achacando todo a una mala gestión por parte del gobierno de Telmo Martín.



Asimismo, con anterioridad también han señalado el malestar expresado por los vecinos, hosteleros y turistas, quienes durante el verano criticaron los malos olores y la negativa imagen que proyectaba la acumulación de la basura.



Esta situación no solo se ha denunciado en el centro de Sanxenxo, el área más concurrida por excelencia en los meses de verano, sino que también ha ocurrido en otras localidades como Noalla, Nantes o Areas.



El portavoz del partido, Fran Leiro, explica que esta es una problemática que ya han llevado en ocasiones al Pleno municipal, pero no reciben respuestas por parte de los mienbros del Concello.



Además, él mismo señala que es “relativamente normal” este incremento de la basura al multiplicarse tan considerablemente la población del municipio en verano, pero aclara que “non é algo que pasase agora por primeira vez” y que debería ser “máis que previsible e atendido”.



Por el momento, no han recibido ningún tipo de respuesta sobre esta última incidencia, la cual tachan de deleznable al no estar siquiera en la temporada de mayor población en el municipio. “Agora non hai excusas, pois somos os habitantes que estamos habitualmente”, remarca Leiro.