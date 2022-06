El BNG solicita llamar Ernesto Falcón a la Ruta do Albariño pese a llevar ya el nombre de “Teto”

El BNG se ha dirigido a la Federación Galega de Ciclismo para solicitarle que bautice la Ruta do Albariño como Memorial Ernesto Falcón, en honor al cambadés fallecido el año pasado y uno de los grandes impulsores de este deporte en la comunidad. Sin embargo, la prueba, cuya décima edición fue presentada el lunes, ya tiene como segundo nombre Memorial Modesto Sánchez Alba “Teto”.





Preguntados al respecto, los nacionalistas aseguraron que “non tiñamos constancia” de esta denominación oficial, ya que no aparece ni en la publicidad de las pruebas impulsadas por la federación ni en el cartel, aseguraron. Reconocen tener conocimiento de que en las entregas de premios de anteriores citas, había familiares y se mentaba la memoria de Sánchez Alba, pero pensaban que se trataba de algo puntual, aunque este “apellido” acompaña a la ruta desde su fallecimiento, hace ya un lustro. Además, uno de los impulsores de este añadido fue precisamente Falcón, que fue junto a “Teto” uno de los impulsores de diferentes competiciones deportivas en la villa.





De este modo, el Bloque cambadés indica que se debería dar “máis publicidade” a la dedicatoria a Sánchez Alba, otra relevante figura del ciclismo gallego. Es más, no pedirían un cambio de denominación “porque non queremos desmerecer o labor nin a memoria de Teto”, indicó su portavoz, Liso González, pero mantiene su petición para que la federación “tome nota e lle poña o nome de Ernesto Falcón a unha proba”, añadió. Y es que consideran que el cambadés merece un homenaje contundente, más allá “de ramos de flores e mencións”, pues “foi un dos grandes motores do ciclismo en Galicia e traballou moito pola base, era un namorado da base”, y “merece ser lembrado e vencellado ao seu deporte e á súa vila, por tanto traballo xeneroso, decente, e honesto”, explicó el portavoz nacionalista.