El BNG vilanovés vuelve a criticar la limpieza de las playas: “Mesturan todo e logo onde o botan?”

El BNG de Vilanova protestó ayer por el método de limpieza de las playas del Concello. “O grupo de desgoberno segue ancorado no mesmo xeito de pasar maquinaria pesada que o remexe todo e que logo acumulan mesturando os plásticos coa materia orgánica e logo onde botan toda esta morea? Non saben que hai que separar e deixar o orgánico nos arenais, a pesar da crise do granulado”, se quejó su portavoz, Carmela Alfonso. La concejala de la oposición acompañó unas imágenes tomadas el sábado en los arenales de As Sinas donde se puede ver el amontonamiento que menciona.



También recordó que el pasado mes de noviembre presentó una moción solicitando una limpieza con menos maquinaria y más manual, pensando en los beneficios de las algas en estos ecosistemas. Pero no salió adelante: “O BNG de Vilanova vai ter que dicilo en castelán porque o alcalde vén dicindo que en galego Carmelo non nos entenden”. ironizó. Y es que Gonzalo Durán dijo burlonamente en un Pleno que “es un idioma difícil, el carmelo”.