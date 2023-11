¿Hay otra forma de retirar las algas de las playas para el marisqueo?

La moción que el BNG llevó esta semana al Pleno de Vilanova sobre la posible introducción de cambios en la limpieza de playas y eliminación de las algas contó únicamente con el voto favorable de su promotora, la edil nacionalista Carmela Alfonso.



El PSOE se abstuvo y tanto Renova como el PP votaron en contra. Los populares llegaron a ridiculizar la propuesta y a burlarse de ella. La idea pasaba por introducir una reducción en el uso de maquinaria, dando mayor peso a los trabajos manuales, y crear, con algas retiradas para garantizar el marisqueo, un depósito experimental en la zona más alta del arenal, a donde no llegan las mareas. El Bloque habló de estudios que avalaban el filtrado de nutrientes de las algas, aportando mayor “saúde e produtividade costeira”, afirmó su concejala.



La propuesta se estrelló contra la mayoría absoluta del PP, desde donde fue recibida ya de entrada con alguna risa. El alcalde, Gonzalo Durán, llegó a taparse la cara con las manos mientras la nacionalista realizaba la exposición: “De verdad, no puedo”, dijo entre nuevas risas. “¿Esta es la postura del BNG en toda Galicia o es una propuesta suya?”, atacó. “Suya, de acuerdo”: “Que se reduzca la maquinaria, se limpie a mano y se pongan las algas más alto, fuera de la zona de marea, ¿donde se pone la gente?” atacó con tono irónico. “Usted no está aquí”, dijo sobre los despachos del Consistorio, “no oye las quejas cuando un día no se recogen las algas”.



Alfonso postuló entonces que “unha das causas da perda de produtividade das rías é a falta de nutrintes”. a lo que Durán contestó “puede añadir otro punto, pidiendo que se marisque menos”, volvió a ironizar, preguntando si “las almejas comen algas”. “Acabanse infiltrando os nutrintes”, insistió Alfonso.



El debate se abrió al PSOE, cuya portavoz María José Vales había sido durante años patrona mayor, y a Renova, ya que su concejala Sonia López es mariscadora. Les insistió el PP, a través de Javier Tourís, si “las algas hay que retirarlas” para garantizar el marisqueo, a lo que asintieron. Carmela Alfonso todavía terció que “en A Illa xa se ten feito, deixalas na mallante, retirando as algas da zona de marisqueo”.



El PSOE llegó a pedir zonas donde poder echar las algas para que después pueda ir a retirarlas la maquinaria municipal, propuesta que no era la del BNG y que el PP tampoco concedió.