La bodega Granbazán espera un crecimiento de la exportación que alcance el 40 % de su facturación

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó esta ayer la Bodega Granbazán para conocer de cerca su trabajo y especialmente ahora que está finalizando la vendimia.



Reguera, que estuvo acompañado por autoridades locales como el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, destacó la gran calidad de los vinos con DO Rías Baixas en particular y de los vinos gallegos en general que “cada vez máis, están conquistando os mercados estranxeiros e que son un reflexo do mimo e calidade dos productos galegos”, manifestó. En este sentido, desde la firma confirmaron que en el pasado ejercicio la exportación supuso cerca del 33 % de su facturación, con 1,1 millones de euros, y que esperan que ese porcentaje aumente hasta el 40 % durante este año.



El delegado también destacó que el sello de calidad genera más de 7.500 puestos de trabajo directos y estables y más de 5.000 empleos temporales en las épocas de mayor actividad. También recordó el gran impacto que tiene el sector vinícola en la economía gallega y, “moi especialmente na desta provincia”, y señaló el “gran compromiso” de la Xunta con él, como “demostran os case tres millóns de euros que a Xunta investiu na área territorial de Pontevedra no 2022”.



“É un símbolo de Galicia e é unha actividade económica e cultural de gran importancia. O sector vinícola hai moitos anos que traspasou a súa vertente puramente gastronómica e hoxe é tamén un atractivo turístico que atrae a moitos visitantes á nosa comunidade autónoma e que pon a Galicia na mesa de millares de familias en todo o mundo”, añadió el delegado.