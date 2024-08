La bodeguera de Rectoral do Umia será Dona del Capítulo, que hoy dará la lista entera de nuevos valedores

El Capítulo Serenísimo do Albariño desvelará hoy la identidad de las Donas y Cabaleiros que el domingo jurarán su cargo como nuevos valedores del “príncipe dorado de los blancos”, que le llamaba Cunqueiro. No obstante, la bodega ribadumiense Rectoral do Umia ya avanzó ayer que su propietaria, Myriam Vázquez, será una de las distinguidas con la capa albariñense. Desde la firma, perteneciente al grupo familiar Bodegas Gallegas, destacaron que su objetivo siempre ha sido “llevar nuestros vinos y la variedad albariño por todo el mundo” y hoy en día están en 25 países.



En esa jornada del domingo también será cuando se produzca uno de los momentos más esperados de la celebración, se dará la identidad del mejor vino de la LXXII Festa do Albariño. De hecho, ayer, además de inaugurarse el Túnel del Vino y seguir la degustación popular en A Calzada, tuvo lugar la Cata Prima de este certamen, de la XXXVI Cata Concurso Albariño-Rías Baixas.



La veintena de expertos reclutados por la organización –el Consello Regulador de la DO Rías Baixas– se reunió ayer en el Parador de Cambados para evaluar las 61 marcas presentadas este año en la Cata Prima. Eligieron 14 que hoy se someterán a la prueba final, la Derradeira, de donde saldrá el mejor vino de la Festa do Albariño, la Medalla de Ouro, así como las de Prata y Bronce.



Asimismo, el Concello está repartiendo estos días las invitaciones al Xantar de confraternidade donde tendrá lugar la entrega de premios.