Bodegueros, enólogos y viticultores se alían en Meaño para dar vida a una nueva cofradía gastronómica

Promocionar los caldos de Meaño y, sobre todo, poner en valor el trabajo de aquellos que actúan para hacer los mejores caldos (desde el viticultor al bodeguero) son dos de las premisas con las que nace la cofradía gastronómica Corazón do Salnés. Un total de 17 personas conforman una directiva presidida por Eduardo Camiña Ucha, sumiller en el “Lagoíña” y ya antes en restaurantes reconocidos con Estrella Michelín. La intención ahora es seguir creciendo aglutinando más socios de Meaño y de otros puntos que deseen unirse. El portavoz del colectivo, Rodrigo Méndez, explica que “nós queremos pór en valor toda a cadea e o ciclo do viño que vai moito máis alá dos propios adegueiros. De feito sen os viticultores e o seu traballo os caldos non serían unha realidade”.





La nueva cofradía gastronómica se presentaba ayer de forma oficial, pero lo cierto es que su puesta de largo será este fin de semana aprovechando la celebración de la Festa do Viño en la localidad. Explica Méndez que “o domingo haberá ás doce do mediodía un desfile que partirá do Pazo de Lis ata a Praza do Concello e será aí cando daremos as tres primeiras capas e distincións”. La primera será para el alcalde meañés, Carlos Viéitez; la segunda para la pregonera del acto, la periodista Patricia Pardo, y la tercera para el primer presidente de Paco & Lola, Martín Rodríguez.





La idea de crear una nueva cofradía gastronómica surgió de cinco amigos amantes del vino y ahora ya está materializada de forma oficial y solo puede seguir creciendo. “Das sete parroquias que ten Meaño hai representación de todas elas”, expone Méndez. De ahí solo queda seguir sumando a partir de ahora.