Borja Santamaría | “Arousa Moza es la prioridad. Si estamos donde estamos es gracias a ella”

Es conocido en toda España como Borjamina, uno de los tres Mozos de Arousa del concurso de Telecinco, pero para Borja Santamaría, Arousa Moza sigue siendo la prioridad. Hoy nos habla del pasado, presente y futuro de la asociación.





Vuestra participación en Reacción en Cadena, ¿le ha dado más visibilidad a Arousa Moza?

Sí. Pero no solo porque ahora nos conoce toda España, sino a la hora de que las administraciones nos tengan más en cuenta. Nos contacta más gente para saber cómo unirse, nos llaman ayuntamientos para hacer actividades... Nos dicen “si en Vilagarcía no os quieren, aquí os recibimos con los brazos abiertos”.

¿No os quieren en Vilagarcía?

Desde que está Álvaro (Carou) en la Concellería de Xuventude hay más relación y cercanía, pero al principio la relación fue de tira y afloja. Cada vez que queríamos organizar algo parecía que era más una molestia que un beneficio para la comunidad y es algo con lo que se encuentran muchas asociaciones.

Dices que os contacta más gente. ¿Habéis aumentado en socios desde el concurso?

Nos pregunta mucha gente cómo hacerse socia, si hay que pagar alguna cuota... Pero ahora mismo no tenemos aún espacio y la actividad es muy reducida, sobre todo es de intercambios internacionales, que los hacemos en el albergue de As Sinas, en Vilanova. Entonces, que se unan para no darles realmente un servicio... Pero sí tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos anunciando las actividades y sí que aumentó considerablemente.

Nos fastidia tener que destinar un premio que hemos ganado a nivel individual en algo que deberían aportar las administraciones

¿Las crecientes ocupaciones amenzan la continuidad en la asociación?

La prioridad es la asociación. De hecho, si estamos donde estamos en la tele fue un poco gracias a la asociación. No solo porque fue el motivo de apuntarnos al programa sino porque muchos conocimientos que tenemos parten de las actividades que realizamos estos años. Ahora al estar grabando en Madrid tengo que delegar en compañeros, pero siempre que puedo me escapo.

Fundasteis la asociación tu hermano Raúl y tú en 2017. ¿De dónde te viene esta inquietud, siendo tan joven?

La formamos también con dos amigos, Pilar y Jose. Y partió de que Raúl y yo estudiamos en Málaga y allí sí que había muchas actividades organizadas por jóvenes para jóvenes. Al volver a Vilagarcía, yo había acabado la carrera, no encontraba trabajo y dijimos “si esto funciona en Málaga, ¿por qué no va a funcionar aquí?” y así comenzamos.

¿Realmente faltan esas oportunidades de ocio para la juventud?

Totalmente. Te paras a pensar qué puede hacer un joven de 17 años en Vilagarcía un sábado por la tarde y, en invierno, o te vas a un bar o poco más. Hace poco tuvimos un encuentro con jóvenes en institutos y decían “es que vamos al centro comercial, nos sentamos en las escaleras y nos echa el de seguridad”.

¿Cuánto de mozo hay que ser para estar en Arousa Moza?

Siempre decimos que es desde 0 a 100 años. Hacemos actividades infantiles, juveniles o incluso cuando estábamos en el Liceo, el bingo para la tercera edad. Siempre se destinan espacios para la tercera edad, otros para juventud, pero no se fomentan actividades intergeneracionales.

Participantes en una de las actividades que los integrantes de Arousa Moza organizan durante el año | Cedida

Quien valore entrar a Arousa Moza, ¿qué se va a encontrar?

Un grupo muy diverso donde cualquiera se siente acogido. En Arousa Moza se trata de compartir.

Una de vuestras luchas es por tener una sede propia. ¿Ha sido lo más difícil?

Sí, por supuesto. Pasamos de tenerlo todo a no tener nada y un espacio es algo básico. Estuvimos dos años con ayuda de algún bar o con actividades al aire libre, pero apareció la oportunidad del Liceo Casino y surgió algo muy bonito. Fuimos dándole vida y de un día para otro nos vimos en la calle. Durísimo. Todo lo que teníamos no teníamos dónde meterlo. Reclamamos un espacio no tanto para la asociación como para los jóvenes.

La idea de ir al concurso era conseguir dinero para ese local. ¿Cómo va la búsqueda?

Tenemos algo mirado pero hasta que no perdamos, no cobramos, y esperamos durar y que el local tenga que esperar. Aunque la situación de los locales en Vilagarcía está complicada. O requieren reforma o no cumplen los requisitos... Pero nos fastidia tener que destinar un premio que nos hemos ganado a nivel individual en algo que consideramos que deberían aportar desde las administraciones públicas. Muchas asociaciones no tienen la oportunidad que hemos tenido nosotros.

Una de las actividades que hacéis son los intercambios con otros países. ¿Qué crees que aportan?

A la gente le cuesta salir fuera a buscar oportunidades laborales. Los intercambios hacen que abran su mente. Es un primer paso para tener una experiencia multicultural. Y el que prueba, repite. Es la droga buena.

¿Qué proyectos tenéis en mente?

Tener un local va a abrir muchísimo las posibilidades. Una inquietud que tenemos es un taller de teatro para jóvenes que tenga un trasfondo social. Que a través de una obra, el público reflexione. Y después traer voluntarios internacionales todo el año.