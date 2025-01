Bronca política en A Illa por las clases en calcetines de la Escola de Música

La aplicación del Método Suzuki de enseñanza en la Escola de Música ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el bipartito y la oposición de A Illa. Mientras que los conservadores denuncian quejas porque los niños andan descalzos con calcetines para no estropear el suelo de parqué y en unas instalaciones, las Casas Modernistas, que carecen de una calefacción adecuada, el alcalde solo reconoce lo último, pero porque “a actual Deputación é unha incompetente que en dous anos non foi capaz de instalar a caldeira de xeotermia que deixou o anterior goberno provincial”, declaró Luis Arosa, visiblemente molesto.



Según el Concello, este sistema inventado por un violinista y educador japonés y que está muy extendido por el mundo implica, entre otras cosas, la “necesidade de estar nun entorno acolledor e que os nenos se sintan como na casa”, explica el regidor. Esto les ha llevado a “recomendar”, subrayó, que se empleen zapatillas de andar por casa o calcetines y que se evite usar el calzado de la calle que puede traer elementos dañinos para el suelo, como tierra.

No oculta Arosa que también está la intencionalidad de evitar daños en el suelo de madera porque “temos que coidar o que temos” y lo comparó con los pabellones donde “non podes acceder con calzado da rúa”, pero en todo caso, “non se lle prohibiu a ninguén entrar a clase por non ir con outro calzado e non se lles pide andar descalzos”, clamó. Es más, asegura que no existe el problema denunciado por el PP y que los usuarios están adaptados: “Os conservadores –que xa non sei como chamarlles porque Matías Cañón é concelleiro non adscrito– están creando unha polémica onde non a hai e demostrando que viven na ignorancia, que é moi atrevida”, añadió.

Un usuario deja los zapatos de la calle en el armario colocado por el Concello con este propósito | MÓNICA FERREIRÓS

“Que puxeran outro piso”

Pero para Cañón, la situación “non é de recibo nin ten sentido”, pues, en su opinión, “o lóxico sería que cando se fixo a reforma se instalase un piso axeitado para as actividades que ían coller as instalacións e non ter que andar agora con estas historias de que se estropea o parqué”. No obstante, tampoco “nos estraña porque aquí fanses a cousas así, pasan tres anos sen facer nada e cando se achegan as eleccións fan cousas para que se vexa algo. As cousas hai que meditalas e máis cando se trata dunha inversión tan importante como é o caso”, añadió.



Asimismo defendió que hicieron pública esta situación en el último Pleno porque recibieron las quejas de algunos padres, indicando que “se lles obrigaba aos nenos a estar descalzos ou a levar un calzado alternativo para non entrar co da rúa” y de que “aínda por enriba pasando frío sen calefacción”.

“Non ten vergoña”

El alcalde no le admite nada y menos esto último: “Non ten vergoña” declaró, reprochándole que el gobierno provincial dirigido por su partido no haya invertido aún la ayuda del IDAE que, asegura, dejó el anterior Ejecutivo para instalar la caldera. “O Concello tivo que comprar radiadores porque estes incompetentes levan dous anos e non foron capaces de poñela –a instalación está feita–”, detalló Arosa. De hecho, considera que su “pretensión é perder os cartos da axuda” y “o que non lle vou permitir é que menosprecien o traballo dos profesores da Escola”, agregó.