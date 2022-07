“El Brujo”: “España entera tiene una deuda pendiente con Valle-Inclán”

Tiene 72 años, pero asegura que le sobran ganas para seguir encima de los escenarios dándolo todo. Sus palabras cuando habla de su trayectoria desbordan entusiasmo, el mismo que ayer en el Auditorio de Vilanova mostraban los que consiguieron entrada para el estreno absoluto de su espectáculo “Conexiones ocultas de Luces de Bohemia”. Rafael Álvarez “El Brujo” desembarcó en la tierra de Valle-Inclán para ofrecer un espectáculo magnífico y reflexionar sobre uno de los autores arousanos más universales.





Viendo su trayectoria sobre los escenarios y que no es la primera vez que interpreta una pieza basándose en la obra de Valle-Inclán imagino que será usted un gran seguidor del autor...

Es un autor que no solo me encanta, sino que me fascina. Yo siempre digo que Galicia y España tienen una deuda con Valle-Inclán, pues la profundidad de su obra y la calidad de la misma es tremenda. Es sin duda uno de los poetas y dramaturgos del siglo XX a la altura de Cervantes o de Shakespeare.





¿Cuándo se dieron sus primeros contactos con Valle-Inclán?

Pues fueron de muy jovencito haciendo “Las galas del difunto”, uno de sus esperpentos. Un amigo mío era un fanático de Valle y a partir de ahí me inicié yo.





Dice que España tiene una deuda con Valle-Inclán, pero lo cierto es que es un autor que se estudia en los institutos y ampliamente conocido...

Por el público de a pie no es conocido, por los especialistas tal vez. E incluso entre ellos hay una faceta del autor muy desconocida y sobre la que apenas se ha estudiado y es la aproximación de Valle-Inclán a los temas místicos, paranormales, hacia lo invisible.





Vamos, que Ramón María del Valle-Inclán era y es mucho más que su famoso “Esperpento”...

El Esperpento es solo la punta del iceberg y es la herramienta, la técnica expresiva que él crea para poner de manifiesto una visión filosófica y metafísica del mundo que le rodea. Es lo mismo que hacían los grandes clásicos del teatro griego o como la pintura vanguardista de Picasso. Cuando pinta el Guernica está dicindo que el mundo está roto, de ahí que el resultado sea un cuadro con figuras distorsionadas. Pues Valle-Inclán utiliza la técnica del Esperpento para lo mismo.





Usted es un artista que ha interpretado y reinterpretado a los grandes clásicos. En una época de tanto ruido con las redes, las numerosas plataformas, internet... ¿Es necesario regresar a ellos?

Los clásicos tienen sabiduría y demuestran que la humanidad ha pasado varias veces exactamente por la misma película. La guerra, la memoria histórica, la contra memoria histórica... son temas por los que hemos pasado varias veces y creo que es hora de aprender de ello. Los artistas, las élites, son los que suelen advertirnos de muchas cosas. Para eso sirve la cultura. Pero cuando la cultura está totalmente relegada y la gente que sabe está callada y solo arman ruido los que no tienen conocimiento pues se repiten los mismos errores.





¿Hay muchos secretos en su pieza “Conexiones ocultas de Luces de Bohemia”?

En la pieza hago reflexiones sobre las conexiones que hay dentro y sí, se descubren algunos secretos.