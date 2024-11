Los buzos de la Guardia Civil buscan en el río Umia al vecino de Meis desaparecido

Especialistas del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) se han sumado esta mañana al operativo de búsqueda del vecino de Meis de 48 años que permanece desaparecido desde hace una semana y que dejó su vehículo extrañamente aparcado cerca de un tramo del río Umia, en el puente de Covas de Lobos (Vilariño, Cambados).

Los agentes han empezado a peinar el cauce del río unos metros más arriba por si la corriente hubiera desplazado al desaparecido. Y es que la Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis en torno a la ausencia de esta persona, como señalaba esta mañana el capitán jefe de la Compañía, Miguel Cruz Trillo.

Un total de cuatro buzos peinarán el río revisando la ribera y sus recovecos entre el puente que une Ribadumia y Cambados y la desembocadura del Umia, en Castrelo (Cambados). En total son unos cuatro kilómetros de distancia y las tareas se desarrollarán durante todo el día.

El capitán detalló que fue el pasado jueves cuando se descubrió el vehículo aparcado de forma "estraña" cerca de la orilla del río, en un talud de vegetación de la estructura del puente donde no hay carretera. Por este motivo, los agentes se pusieron en contacto con la familia de su titular, un vecino de A Armenteira (Meis) de 48 años. El objetivo era interesarse por su estado y así supieron que la última vez que alguien lo vio fue el pasado miércoles al mediodía. No obstante, la denuncia no se interpuso hasta el lunes por la noche.

El vehículo del desaparecido permanece precintado en la zona | GONZALO SALGADO

Desde ese momento, la Guardia Civil puso en marcha un operativo que llamó la atención de los vecinos por la presencia del helicóptero realizando barridos en la zona de costa del centro urbano de Cambados. También se desplegaron agentes por tierra, de Seguridad Ciudadana y del Seprona, además de contar con la Policía Local de Cambados y el Servicio de Emerxencias del Concello de Cambados. Sin embargo, esta primera jornada de búsqueda resultó infructuosa.