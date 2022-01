El CAAN cerró 2021 como su mejor año al marcar un nuevo récord con 660 adopciones de animales abandonados

El Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) que la Diputación gestiona en A Armenteira, Meis, batió en 2021 su récord de adopciones. Fueron 660 los animales abandonados que encontraron nuevo hogar gracias a este servicio, superando así la anterior marca, de 583 adoptados, conseguida en 2020.

La otra cara de la moneda es el incremento, también, del número de recogidas, 1.210 animales que ingresaron en el CAAN por haber sido abandonados o perdidos, un 5,7 % más que en 2020.





La presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, compareció ayer para dar estos y otros datos, en el balance anual de actividad de estas instalaciones. Indicó que el reto para 2021 era llegar a las 600 adopciones, con lo que se alcanzó el objetivo. También cuantificó porcentualmente el incremento de perros que encontraron nueva familia, un 13,2 % de aumento de las adopciones en este último ejercicio. En los días que van de 2022, se han formalizado 14 adopciones. “Agora o reto é chegar aos 700 e estou segura que o imos acadar”, indicó la socialista.





Destinos de los animales

De las 660 adopciones de 2021, su práctica totalidad fue con destino a España: Solo una fue al extranjero, a Portugal.





La mayoría fueron en Galicia (574), seguida por Castilla y León (54) y el resto se repartieron entre Madrid (13), Cataluña (5), País Vasco (5), Castilla la Mancha (2), Asturias (2), Comunidad Valenciana (2), Extremadura (1) y Canarias (1).





De las tramitadas en Galicia, 502 adopciones fueron en la provincia de Pontevedra, 36 en A Coruña, 25 en Lugo y 11 en Ourense. El ayuntamiento con más adopciones fue Vigo (90), seguido de Pontevedra (52) y A Estrada (38), mientras que también destacaron Poio (26), Meis (25), Sanxenxo (24) y Cambados (23).





El 2021 también supuso el dar salida a las mascotas de mayor edad, que llevaban años esperando en este centro a ser adoptadas: “Macarena”, de 8 años, una mastín que había llegado de Pontecesures; “Pitu”, de 10 años, que había llegado de Catoira; “Adia”, pastor alemán de 9 años procedente de As Neves y “Paradita”, de 8 años, mestiza recogida en Meaño. En la actualidad, el perro que lleva más tiempo en el centro es “Posto”, un cruce de pitbull de tres años que está desde el 2018 en el CAAN, tras ser recogido en Redondela. Para él ayer se hizo un nuevo llamamiento para su adopción.





Reducción de las estancias

A mayores, se destacó la reducción general de las estancias de los animales en el CAAN, que tuvo una media de 69,6 días, frente a los 123,8 días de media del año 2020. Esto supone que las mascotas esperaron un 43,7 % menos de tiempo que en el año anterior antes de partir hacia un nuevo hogar.





Recogidas

En cuanto a las recogidas, de esos 1.210 animales que entraron al CAAN, la mitad pueden clasificarse como abandonos, ya que otros 608 animales pudieron ser recuperados por sus propietarios en el lugar del aviso (362) o, posteriormente, en el propio centro (246). Este aumento de las recogidas rompió con una tendencia a la baja que se había registrado en los años anteriores, donde se había pasado de las 1.788 en el 2018 a las 1.332 recogidas en el 2019 y a las 1.144 en el 2020.





Frente a esto, la Diputación ha insistido e insiste en las campañas de concienciación y sensibilización en contra del abandono y en favor de la adopción.





Con todo, hay mucho trabajo por hacer. El veterinario José Luis Pedreira indicó los actuales bajos índices vistos a la hora de dotar a las mascotas del obligado microchip. Solo la mitad de los 608 animales recuperados por sus dueños tenían el chip.





“Todos os cans e cadelas a estas alturas deberían estar identificados, porque conseguiriamos que o abandono fose menor”, valoró. Todos los animales que salen del CAAN lo hacen ya con microchip, además de vacunados, desparasitados y esterilizados, de forma gratuita.





La presidenta provincial valoró finalmente que “estamos indo no camiño que hai que ir no benestar animal, modernizando as instalacións para que os animais estean cada vez mellor tratados e cun traballo do persoal que vai máis alá da súa profesión, cun auténtico compromiso”. Confía también en que la nueva normativa estatal en protección animal ayude a mejorar las cosas.