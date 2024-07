Cacabelos abre el debate sobre la necesidad de aplicar una tasa turística

Las comarcas de O Salnés y O Barbanza son de las zonas de Galicia que mayor número de visitantes reciben a lo largo de los meses de verano. Es por ello que, la implantación de la tasa turística - tema actualmente en debate en la comunidad tras la proposición del concello de Santiago de Compostela de aplicarla - es una cuestión importante para algunos de los alcaldes de O Salnés.



El primero en mostrar su preocupación por este tema es José Cacabelos, alcalde de O Grove, quién está de acuerdo en aplicar esta tasa, pero, tal y como comenta, con argumentos diferentes a los que muestra la Xunta de Galicia en su negativa. “Levo anos solicitando a implantación dunha tasa turística. Eu non relaciono esta tasa coa turismofobia ou a masificación, senón con crear novos ingresos que axuden a financiación dos concellos para recibir da mellor maneira ao turista”, señala Cacabelos.



El alcalde socialista insta tanto a los diferentes concellos de la zona como a la Xunta de Galicia a abrir un debate sobre este tema. “Necesitamos falar da tasa turística, precisamos que se abra unha mesa onde estemos os concellos cunha certa relevancia turística e comezar a falar seriamente desta cuestión”, indica.

Reforzar los servicios



Tal y como propone Cacabelos, la tasa turística que se aplicaría en el concello de O Grove estaría destinada a reforzar los servicios y el mantenimiento del municipio para atender a los vecinos y vecinas de la localidad y recibir de la mejor manera a los turistas y veraneantes.



“No noso municipio, durante os meses de verano precisamos contratar entre setenta e noventa personas máis, para poder ofrecer uns bos servizos”, comenta el alcalde socialista.



Este personal, señala, es el destinado a la limpieza de las calles, a reforzar los servicios de Policía Local, al mantenimiento de las playas - más de veinticinco repartidas en los más de 21 kilómetros cuadrados de territorio -, pago de socorristas o los múltiples trabajos de jardinería y desbroce.



Además, Cacabelos muestra que los gastos de O Grove en verano se multiplican también por el mayor consumo de agua y la mayor generación de residuos. “Triplicamos ou cuadriplicamos o volumen de produción de residuos en verán, multiplicamos o consumo de auga e incrementamos de maneira significativa o coste enerxético porque temos que bombear moita mais auga e saneamento”, apunta el alcalde de O Grove. Y añade que cuentan con facturas de agua en meses de verano que alcanzan los 60.000 euros.



Todos estos datos, indica Cacabelos, se traduce en el gasto de euros. Actualmente, señala, todos los costes extras que supone el verano para el municipio los está asumiendo el propio concello. “Todo esto está a ser financiado polos vecinos de O Grove, os visitantes deixan moito diñeiro no sector privado, pero é o sector público o encargado de acometer todas as accións para recibir aos turistas”, señala el alcalde socialista.

Propuesta para la Xunta



Durante los próximos meses, comenta Cacabelos, crearán una propuesta económica para presentarle a la Xunta. “Valoramos unha proposta similar á de Santiago de Compostela, un ou dos euros por pernocta, de tal xeito que nos permitan recaudar cartos para adicar ao turismo, a mellorar as infraestructuras turísticas e recibir da mellor maneira as persoas que nos visitan”, comenta el alcalde socialista de O Grove.



En este sentido, también habla el alcalde de A Pobra, José Luis Piñeiro. “A aplicación da tasa turística é algo que imos analizar con coidado e precaución entre todos os membros do cuatripartito”, señala Piñeiro. A lo que añade que, la decisión que se tome será consensuada con todos los partidos que formen parte del gobierno local de A Pobra.



Por su parte, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, indica que su gobierno no tiene intención de proponer la implantación de la tasa turística.



“Parece evidente que a expansión do turismo ten efectos moi positivos nos concellos que se converten en destino, pero iso conleva algúns inconvenientes, como a adaptación dos servizos ao incremento da poboación”, señala el alcalde vilagarciano. Y añade: “A implantación dunha tasa é unha das posibles solucións, pero por lo de agora Vilagarcía non a contempla”.



Alcaldes de otros municipios de la zona o comarca, tienen más claro que la implantación de esta tasa no es necesaria o no es una solución para sus concellos.



Así, José Carlos Vidal, alcalde de Boiro, comenta que en su municipio nunca han contemplado la opción de añadir esta tasa, y Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo -uno de los principales destinos turísticos de Galicia - indica que desde su gobierno no contempla en estos momentos aplicarla. “Hai poucos concellos que aplicaron esta tasa e, naquelos no que se fixo non tivo os resultados esperados no sector turístico”, añade Martín.

Multiplican la población



Muchos de los concellos que forman parte de la comarca de O Salnés llegan a multiplicar por dos o por tres su población los meses de verano, lo que hace que los gastos municipales también se vean incrementados.

“Somos un municipio cada vez máis turístico, estamos recibindo unha media de 30.000 ou 40.000 persoas nos meses de verán”, señala Cacabelos, quién incide que la población censada en el municipio no alcanza las oncemil personas y el presupuesto que tienen es de doce millones de euros.



Por su parte, Sanxenxo, es la villa que presenta la red hotelera mas importante del norte de España, ofreciendo un total de 30.320 plazas de alojamiento turístico. En el caso de este municipio, la población, en los meses de verano, llega a multiplicarse por cinco.



Cada vez más estas plazas son ofertadas en viviendas de uso turístico. En Sanxenxo, por ejemplo, cuentan con hasta 13.000 plazas en viviendas de uso turístico y 2.767 plazas en apartamentos turísticos. El auge de este tipo de turismo llega a todos los municipios, así, por ejemplo en Vilagarcía de Arousa, las cifras ya alcanzan aproximadamente las 2.000 plazas en viviendas turísticas, lo que, en este concello en concreto, crea problemas de alquiler. Además de que la oferta ha descendido mucho debido a la proliferación de los pisos turísticos, en Vilagarcía el precio medio del alquiler de una vivienda supone ya el 44 por ciento del salario mínimo interprofesional, tal como indica el portal Expansión.



Teniendo esto en cuenta, desde el gobierno vilagarciano, se valora la petición de declaración de zona tensionada, debido a la difícil situación en la que se encuentra el mercado inmobiliario y ante la continua subida de los precios del alquiler.