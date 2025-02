Cacabelos: “Estamos contentos porque el PXOM es el primer objetivo de este mandado”

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, se muestra satisfecho por la aprobación provisional del PXOM en el Pleno extraordinario celebrado el lunes gracias a los votos a favor de EU y la abstención de BNG y PP. El edil indica que su partido está “contento” porque conseguir la aprobación definitiva de este documento es “el primer objetivo de este mandato” y, actualmente, están más cerca.



Cacabelos insiste, como ya hizo en el Pleno, que el PXOM es el documento “más importante” que se puede aprobar en un pueblo, ya que es el que ordenará el crecimiento de O Grove en los próximos años y décadas.

Abstenciones del PP y BNG



El alcalde socialista señaló que la abstención del BNG en el Pleno no le sorprendió “porque siempre tienen una excusa para no votar a favor” a pesar de que indican que es un documento muy necesario para la localidad.

Sin embargo, el edil, si muestra extrañeza porque el PP -después de haber votado a favor del documento en el 2023- en esta ocasión se abstuvieran. “Me ha sorprendido” cuenta Cacabelos para, después, indicar que tiene constancia de votantes de los populares que están deseando que se apruebe el PXOM. Es por ello que tacha como “error” la estrategia llevada a cabo por el partido liderado por Pablo Leiva en el Pleno.



Por su parte, los populares, justifican su decisión indicando en un comunicado que “non podemos votar si, malia que nos gustaría, porque non podemos dar un cheque en branco con moitos problemas e cuestións sen resolver que xera este documento”. Es por ello que envían una solicitud al gobierno local para que corrija “tosas as moitas eivas” del PXOM antes de que pueda llegar su aprobación definitiva por parte de la Xunta para que “os veciños poidan ter o urbanismo que merece e necesita”.



Además, como ya hizo en el Pleno, afeó que por parte del PSOE no se explicase el documento a los vecinos y “nin sequera” estuviera accesible en la página web del Concello, ya que, señalan, debido a la inclusión de nuevos elementos patrimoniales y hórreos en el documento, “ten que haber alomenos 400 persoas mais que se van ver afectadas por estes cambios”. Esta misma situación, comentan, se vive por el aumento de las dimensiones de las fincas urbanizables en dos núcleos de O Grove, que pasan de 600 a 750 metros cuadrados.

“Inxustiza moi grande”



El BNG se muestra más crítico con la aprobación provisional del PXOM y califica de “inxustiza moi grande” que los vecinos de la localidad no tengan un nuevo periodo de alegaciones para el documento que se aprobó el lunes, ya que no se abrió una nueva fase de información pública.

En este sentido, el portavoz, Anselmo Noia, señala que, “pese a que o goberno de Cacabelos o nega” hay modificaciones sustanciales que la población desconoce y que supondrán “afeccións moi negativas”.



Además de criticar la postura del alcalde y de su partido, los nacionalistas también reprochan la actitud de Esquerda Unida al votar a favor del documento. Así, Noia señala que el partido que dirige Antonio Otero “claudicou” ante Cacabelos pasando a ser unha “comparsa” en lugar de defender los intereses de los vecinos de O Grove.



De la misma manera, desde el BNG indican que no quieren “botar abaixo o plan”, si no que buscan transparencia. “Non é certo que seca mellos un plan malo que non ter plan, porque se así fora xa teriamos PXOM dende 2014”, señala el portavoz.