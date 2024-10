Cacabelos sobre la plataforma de vecinos: “os tempos non son os mesmos para a administración”

El alcalde, José Cacabelos, admite conocer la plataforma Unión Vecinal O Grove, pero, únicamente a través de los medios de comunicación, y señala que muchas de las solicitudes - sobre las que tienen que ver con la zona de A Lanzada y San Vicente do Mar - son de competencia autonómica, no municipal.

“O xusto é que se soliciten as actuacións as administracións correspondentes”, señala el edil de O Grove para, después indicar que “no Concello non estamos parados e agora tendo crédito e cos trámites feitos, iremos cambiando e mellorando os barrios de O Grove”.



De la misma manera el edil comenta que “os tempos non son os mesmos para a administración e para os veciños” y reconoce retraso en la ejecución de alguna de las obras previstas. “Agora xa estamos con moitísima actividade, executando obras como o muro de Entrehortas, beirarúas en San Vicente, a rotonda de Terra de Porto...”, indica Cacabelos y comenta que próximamente podrá anunciar alguna más.