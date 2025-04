Cacabelos supervisa el resultado de las obras de rehabilitación del parque infantil de O Sineiro

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el concejal de mantenimiento de espacios verdes supervisaron ayer el resultado de la rehabilitación del parque infantil de O Sineiro. La nueva área recrativa es más amplia que la preexistente y, además, se la han sumado tres nuevos columpios, así como la reposición de las vallas delimitadoras.



“Ademais, afianzamos o valado de subida a esta zona do parque, que hai unha finca ao lado que corre algún perigo, e melloramos tamén a valla de pechado do campo de fútbol, de tal xeito que melloramos todo este espazo público aquí no barrio de O Sineiro”, explica el edil.

Segunda obra



Esta es la segunda obra de recuperación que se realiza en el espacio, debido a que el invierno pasado, por culpa de los temporales, cayeron dos árboles sobre las instalaciones del parque, dañando las labores de restauración recién hechas y teniendo que volver a efectuarlas desde cero.



El proyecto ha salido adelante gracias al plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y complementa la mejora de todos los parques municipales, incluyendo otros como el de Virxen das Mareas, O Corgo, Confín o el parque del colegio Rosalía de Castro.