Cacabelos volara la consolidación y la potencia de la Festa do Marisco y del sector turístico de O Grove

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, realizó ayer un balance muy positivo de la Festa do Marisco, que cerró este domingo la segunda mejor edición de sus 61 años de historia en cuanto a facturación. El regidor quiso aprovechar la ocasión para reivindicar, con los datos en mano, el papel del Concello ante las críticas de la oposición y de parte de la patronal tanto por la organización como por la promoción de la cita gastronómica: “Atrae a miles de visitantes de España e Portugal, así como doutros países” y “mostra a potencia do sector turístico de O Grove e do produto de calidade das nosas rías”, destacó.



En esta línea, el socialista puso en valor la “consolidación” y la “imaxe propia” de la Festa do Marisco, que consiguió su segundo mejor dato histórico “a pesar de ‘Kirk’ e que non houbese ponte”, al cuadrar el 12 de octubre en sábado. Así, hizo hincapié en la capacidad de la cita para desestacionalizar el turismo del municipio y de la comarca, que convierte a O Grove en líder en el sector.



“Nestes últimos oito anos tivemos as mellores edicións da historia”, subrayó Cacabelos, que valoró una LXI edición histórica. Entre los productos más solicitados, el pulpo, el arroz de marisco, las zamburiñas, las navajas, o las croquetas de marisco. Así como el mejillón en sus diferentes presentaciones.