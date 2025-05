Calidad turística en la comarca: el sello Sicted acredita a casi un centenar de empresas

La Ría de Arousa es uno de los principales destinos del turismo en Galicia y los negocios del sector van en consonancia con ello. No solo en número, sino con sus garantías de atención al viajero. El Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sintec) es un reconocido sello de calidad turística que, en la zona de O Salnés, reconoce ya a un total de 96 empresas.



La provincia pontevedresa, además, es el destino veterano dentro de este sistema, ya que la Diputación comenzó a trabajar en él en 2005, siendo el de mayor número de empresas distinguidas en España y recibiendo, por todo ello, el galardón al Mejor Destino Sicted. En este 2025, son ya 327 las entidades que cuentan con este distintivo en destinos gestionados por la entidad provincial.



Por municipios

Un informe de la Diputación, con motivo de la reciente Gala de Turismo que se celebró a finales de abril en Moraña, da cuenta de los establecimientos con sello Sicted en la zona de O Salnés y entorno.



Así, por localidades, en O Grove son 33 las empresas acreditadas con este distintivo. Entre ellas están los cámpings Muiñeira, Muiñeira Sur, Fieitás y Paisaxe II; comercios como Regalos A Fonte; hoteles y apartamentos turísticos como Hotel&Apartamentos Cons da Garda, Hotel Bahía, Hotel Bosque-Mar, Hotel La Noyesa, Hotel Mabel, Hotel Maruxía, Hotel Mirador Ría de Arosa, Hotel Montemar, Hotel Noyesa Plaza, Hotel Spa Atlántico, Hotel Villa Juanita, Hoteles Spa Norat, Pensión Playa Mar Chachadiñas y Talaso Hotel Louxo La Toja. También hay oficinas de información turística como la del Concello; el Club Náutico de San Vicente do Mar; empresas de turismo activo como el Centro de buceo Bahía Sub; la propia Cofradía de pescadores San Martiño y empresas de transporte turístico como Cruceros Ángel, Cruceros Arosa, Cruceros do Ulla, Cruceros Mares do Grove, Cruceros Pelegrín (Barcos de Málaga y Monroa), Cruceros Rías Baixas, Cruceros Turimares, Minicruceros Proba y Naviera Bahía-Sub.



En Cambados, se cuentan quince sellos Sicted, como los de Casa da Muiñeira, Casa Mariñeira Lourdes, Casal do Umia, Enoturismo Lagar de Costa, Bodega Casa da Barca, Bodega Gil Armada, Bodega Lagar de Costa, Bodegas del Palacio de Fefiñanes, Bodegas Martín Códax, Hotel O Lar da Avoa, Parador de Cambados, la oficina de turismo del Ayuntamiento, la Taberna do Trasno, el restaurante Yayo Daporta y Guimatur.



Once contabiliza Vilanova: Bodegas GranBazán, Pazo Baión, Cámping El Terrón, Cámping Paisaxe, Apartamentos Puerto Basella, Hotel Hermida 5000, Hotel Leal-La Sirena, la Casa Museo Valle-Inclán, la oficina de turismo Mar de Santiago, Marina Náutica Arousa y Marevento Náutica.



En Meaño son doce: Bodegas Vionta, Lagar de Besada, Paco&Lola, Casa Portuguesa Hotel, Hotel Ría Mar, Pensión Lagar de Besada, Quinta de San Amaro Hotel, Casa Rodiño, O Muíño da Chanca Restaurante, Pazo de Lis, Quinta de San Amaro Restaurante y Restaurante Casa Portuguesa.



Vilagarcía cuenta once: Tee Travel, Museo do Ferrocarril, Pazo de Rubianes, la oficina municipal de turismo, el tren turístico y viajes turísticos Silest, Alvamar, Corticata Turismo Medioambiental, Medusa Buceo y Turismo Activo, Vilajet, así como AmarCarril Turismo Marinero Inclusivo.



Cinco son las que hay reconocidas en A Illa: Auditorio Municipal, Centro de Interpretación da Conserva, la oficina de turismo, Amare Turismo Náutico, además de Piragüilla Ocio y Aventura.



Hay cuatro en Meis, como Tiempo Viaje, Casal de Folgeuiras, Adegas Terra de Asorei yPazo de Señoráns; y otras tantas en Ribadumia, como A Casa da Pereira, A Casa de Alicia, Bodega Bouza de Carril e Pazo Quinteiro da Cruz.



En el entorno de la comarca, como es Valga, todavía hay reconocidas otros dos servicios con este sello: Casa da Torre y el famoso Belén Artesanal.