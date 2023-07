Los callos de Meis agotan existencias con cerca de 5.000 raciones vendidas

Meis celebró hoy una de sus citas más populares, la Festa dos Callos, para la que no fueron suficientes los 600 kilos de garbanzos dispuestos para satisfacer a la multitud congregada. Una jornada que se saldó con cerca de 5.000 raciones vendidas, que no fueron suficientes para atender a todos los amantes de este plato tradicional, que este año contó con buenas temperaturas.



En resumidas cuentas, había ganas de callos elaborados por las expertas cocineras meisinas, en una fiesta que cumplió su 31 edición. Miles de personas se dieron cita en el Campo da Feira para degustar el producto estrella de una de las fiestas gastronómicas más emblemáticas de la comarca.



Una cita a la que no faltó tampoco la música, ya que la Charanga Alambique, Rondalla do Club de Campo de Ferrol y el Dúo La Mecánica amenizaron la degustación. Mientras sonaba su música, en las mesas, con espacio para unas 3.000 personas, los asistentes disfrutaban de las delicias de un plato no pensado para el verano, pero que en esta fiesta se disfruta como nunca.



VIII Ruta BTT



La jornada, sin embargo, dio comienzo mucho antes, a partir de las 9 horas, con la salida de la octava edición de la Ruta BTT de la Festa dos Callos, en la que participaron cientos de ciclistas y que la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, dio el pistoletazo de salida a la ya tradicional prueba de las fiestas de San Benito. Una actividad que gana encanto por el espectacular trazado que presenta y que este año se hizo menos duro al contar con unas condiciones meteorológicas más favorables. Por la noche Xabier Díaz e As Adufeiras de Salitre protagonizará el concierto musical.



Continúa la programación



Los festejos continúan mañana con fiesta infantil y, por la noche, concierto de Lontreira y sesión DJ con Bruno Canario; mientras que el martes servirá como colofón de las fiestas con una jornada en honor a San Benito con misas, procesión, sesión vermú a cargo de la Banda do Sequío, espectáculo infantil y actuación musical del grupo Flamenco, para despedir siete días de celebraciones.