Cambados analiza dos proyectos para facilitar la restauración de viviendas en el conjunto histórico

El Concello de Cambados ya tiene sobre la mesa los proyectos de dos empresas especializadas en urbanismo para llevar a cabo dos modificaciones puntuales del Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico (Pepocha). El objetivo es actuar en dos zonas de O Castriño, en el entorno de la biblioteca municipal y en la Rúa Infantas y ejecutarlo “si ou si” en este mandato. Los estudios económicos cifran la modificación puntual de cada zona en más de 12.000 euros y el Concello está analizando actualmente los dos proyectos y como poder “encaixar esos números” y buscarles una partida presupuestaria.



Así lo explica el edil de Patrimonio, Liso González, que señala que “a xente vén con proxectos moi interesantes, pero moitas veces non podemos darlles a licenza” por lo restrictivas que son las normas, lo que provoca que, ante ello, “a xente non actúa, creándose focos de ruinas” y, de hecho, “xa temos varias”, indica.



En el caso de estas dos zonas en concreto, para llevar a cabo una restauración debe realizarse mediante un estudio de detalle, una herramienta de planeamiento y que obliga a los propietarios de estas áreas a realizar ellos mismos un desarrollo urbanístico: “O que fai que sexan os veciños os que teñan que pagar os estudos e as expropiacións nalgún caso”. Así, lo que se pretende es incluir a estas viviendas en el planeamiento general, de forma que “cada vivenda teña a súa ficha, de xeito de que as que estén fóra de ordenación só se permitirán a conservación e mantemento e as outras que poidan desenvolverse”, facilitando así la posibilidad de otras actuaciones como, por ejemplo, un aumento de la edificabilidad, entre otras cuestiones.



Se trata así de “dúas zonas moi pequeniñas, pero con moitos veciños” y donde la relajación de la normativa viene motivada porque “non son áreas significativas dentro do conxunto histórico, aínda que si se teñen que coidar ao ser o entorno do antigo convento”, por lo que se pretende facilitar este tipo de proyectos y promover así la conservación y buen estado de los edificios del casco histórico. Otra de las zonas que también están bajo lupa es la fachada marítima de San Tomé, aunque “o que urxe” es la zona de O Castriño.

“Eivas grandes” en el Pepocha

“Enriba da mesa” está también la posibilidad de redactar un nuevo Pepocha, ya que el actual está desfasado: “Ten eivas moi grandes”, reconoce el edil nacionalista, que señala que de ejecutarse uno nuevo tendría que realizarse un “novo levantamento topográfico e fichas novas cara case todo, xa que na actualidade, por exemplo, non se contemplan interiores”. “O traballo non vai a ser sinxelo”, dice González, que vincula la posibilidad de redactar este nuevo plan en caso de poder acogerse a una línea de ayudas que lo financie, ya que las primeras aproximaciones que lanzaron los técnicos elevan la inversión a más de 200.000 euros, algo que no ven asumible.