Cambados cierra el contrato con Justin Quiles para la Festa do Albariño por 54.450 euros

El concierto de Justin Quiles para la LXXI Festa do Albariño tendrá un coste de 54.450 euros para las arcas municipales. El Concello asume el caché del mundialmente conocido reguetonero, que actuará el jueves día 3, pero también hay venta de entradas. Las de 10 y 15 euros se agotaron rápidamente y solo quedan las del tramo de 25 euros. El mismo modelo se sigue en el de la artista Zahara, por la que abonará 60.500 euros, aunque en este caso las localidades son a siete euros y también quedan en Ataquilla.com.



Los conciertos de primer nivel son una de las señas de identidad de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional que tendrá lugar del 2 al 6 de agosto. Estos dos son los únicos con entrada de pago y en el caso de la compositora andaluza, que estará en Cambados el viernes 4, habrá teloneros, los arousanos Lontreira, que acaban de estar en el Atlantic Fest de Vilagarcía.



En el resto, el Ayuntamiento de Cambados asume la totalidad del coste de las actuaciones, como los 21.780 euros del otro nombre destacado del cartel de este año, la joven promesa del pop nacional Belén Aguilera, que se subirá al escenario de Fefiñáns después del artista invitado Méndez, el miércoles 2, a las 22 horas. Todavía no se sabe cuánto costará la actuación del grupo catalán Stay Homas, que será el plato fuerte del sábado junto a Velvet Crab y Cuernicornios. El concejal de Festexos, Tino Cordal, explicaba durante la presentación de la fiesta que se hicieron muy conocidos durante la pandemia y que su propuesta musical “é moi alegre con temas de pop rock e rumba catalana”.

Otras actuaciones

A todo esto hay que sumar el resto de actuaciones que habrá por diferentes lugares de la localidad en un intento por no contribuir más a la aglomeración de asistentes en el entorno de A Calzada y la Praza do Concello. Una nómina de artistas entre los que se incluyen orquestas y disco móvil, sin olvidar los pasacalles. En el caso de Luar na Lubre (martes día 1), paga la Diputación con el Musigal. Además, la hostelería de San Gregorio y Alfredo Brañas vuelve a implicarse al máximo y ofrecerá conciertos de The Susers, Lula Mora, Louband, M80, Dj Cifo, Dj Mavdba y Dj Xacobo. También repite el Nortada Electrónica en San Tomé, el sábado.



Poner música a la exaltación vinícola por excelencia es lo más costoso. El año pasado fueron 274.000 euros, si bien no vale como comparativa general, pues se trató de una edición especial post pandemia y por su 70 aniversario.