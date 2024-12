El Concello de Cambados ha denunciado el robo del columpio que recientemente se había instalado en la zona de A Barca, en la desembocadura del Umia como parte de un proyecto de puesta en valor de la zona como mirador y que sufragó la Mancomunidade do Salnés. Para el alcalde, Samuel Lago, los autores son unos "incivilizados" y "xente ruín que non entende que o que é público é de todos" y que podía disfrutarlo en el mismo lugar, porque "non creo que atope un sitio mellor para montalo", añadió.