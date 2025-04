Cambados descorcha en Torrado tres días de actividades alrededor de los vinos espumosos de la DO

El parque de Torrado acogió esta tarde el acto inaugural de “Essspop!”, en la que es ya undécima edición de las jornadas centradas en los vinos espumosos de la Denominación de Origen Rías Baixas.



El acto contó con presencia del autoridades locales, encabezadas por el alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela; de representantes de municipios vecinos y del delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera.



Tras el brindis protocolario, el programa dio paso a la apertura de las degustaciones. También se pudo disfrutar, en la llamada Zona Gastro, de una actividad gastronómica con Yayo Daporta. El concierto de Sufre Mamón, Tributo a Hombres G fue el acto musical programado para clausurar la primera jornada.



La feria seguirá este sábado y domingo. El sábado, a partir de las 12 horas, se reabrirán las casetas para poder seguir probando estos vinos. Los stands abrirán también por la tarde, desde las 19 horas, y el domingo por la mañana. Yayo Daporta volverá a tener protagonismo en la Zona Gastro, en ambos mediodías.



La música de este sábado será a las 13:30 con Isi Vaamonde Trío y a las 20:30 con The Velvet Crab. Y en la jornada dominical, a las 13:30, con Take It Easy.