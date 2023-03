Cambados descubre que su Muíño da Seca en realidad no es BIC

El Concello de Cambados acaba de descubrir que el Muíño da Seca, uno de los monumentos que se tenían por Bien de Interés Cultural (BIC) en el municipio, en realidad no lo es. La sorprendente noticia salió a la luz al hilo de las actuaciones de restauración y borrado de unas pintadas provocadas durante un acto de vandalismo en 2021.



Con motivo de estos trabajos de recuperación y el papeleo que conlleva a nivel patrimonial, el Ayuntamiento se ha encontrado con que el expediente de incoación para declarar el Muíño como BIC, iniciado en 1980, en realidad nunca se resolvió: El expediente está inconcluso.



Por ello, y por una carambola legal, el Muíño da Seca es oficial y únicamente, a efectos del régimen de protección patrimonial, un bien catalogado, y no un BIC, el máximo nivel de protección.



Caducidad

Para entender cómo ha sido posible dicha carambola hay que echar la vista atrás sobre la letra pequeña de la legislación sobre la materia. Así, la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 establecía que los bienes que tengan un expediente de incoación para ser declarados BIC, tendrán ya esta consideración de facto.

Aunque la tramitación del expediente no se culmine, esa protección cautelar como BIC no se agotaría, a no ser que alguien denunciase la mora en esa tramitación.



Sin embargo, en 1995 se aprobó la Lei do patrimonio Cultural de Galicia, que estableció que el plazo para declarar un bien era de 24 meses y que, sin en ese tiempo no se resolvía el expediente, este sí caducaba. Dos años después de la entrada en vigor de esta legislación autonómica, en 1997, todos los expedientes incoados antes de 1995 que no estuviesen resueltos para entonces caducaron de forma legal y automática.



Este es justo el caso del expediente para declarar BIC el Muíño da Seca, iniciado en 1980 y no terminado antes de 1997: 26 años en los que esta construcción histórica no ha tenido esta máxima catalogación patrimonial.

Medidas inmediatas

El Concello convoca para este jueves una comparecencia en la que dará cuenta de las acciones a emprender para enmendar la situación.