Cambados destina 152.767 euros del remanente a facturas atrasadas e incremento de gastos

El cuatripartito aprobó en solitario un reconocimiento extrajudicial en el Pleno de julio para destinar 152.767 euros del remanente de tesorería al pago de facturas del año pasado, pero con entrada en este ejercicio, así como para cubrir incrementos no previstos inicialmente en la escuela infantil, centros de enseñanza, energía y en enoturismo y fiestas.



Así lo explicaba el alcalde, Samuel Lago, destacando que era el segundo del año y que, respecto a las facturas, aunque son del ejercicio de 2023, “entraron este ano”. La fórmula es posible, pero la portavoz de la oposición, Sabela Fole, criticó el proceder refiriéndose al informe de Intervención.



Según la popular, señala que este tipo de modificaciones orzamentaria para obtener crédito suplementario “afectan negativamente e estase quebrando o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e da regra de gasto”.

Pero es que en el caso concreto de las facturas, que suponen 123.182 euros de ese montante de 157.767 euros, “atopamos gastos por necesidades constantes e previsibles como son o alumeado do Nadal, prestacións que teñen cabida en contratos menores e se fan sen seguir os trámites, gastos sen licitación cando é preceptivo... Nada novo, xa é costume deste goberno”.

Con todo, los populares se abstuvieron en la votación, pues “non nos opoñemos a que as facturas sexan abonadas, pero non estamos de acordo coas formas de falta de previsión e organización e non axustar o orzamento as necesidades reais”, añadió su portavoz .