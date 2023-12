Cambados elabora 84 menús solidarios gracias al altruismo de ocho empresas y seis restaurantes

Cambados celebra una nueva edición de la cocina solidaria de Navidad dirigida a familias del programa de alimentos de Servizos Sociais, para que también tengan una “cea digna en Noiteboa”. Participan de manera altruista seis restaurantes de la localidad y varias empresas de alimentación y se elaborarán un total de 84 menús que el servicio de Emerxencias se encargará de repartir. El concejal de Promoción Económica, Tino Cordal, presentó ayer la iniciativa con el presidente de Zona Centro y los restauradores Yayo Daporta y Álvaro Fernández.



Los menús se destinarán a casi 30 familias y constarán de entrantes, dos platos principales de carne y pescado –teniendo en cuenta intolerancias alimentarias– y postre y vino con materias aportadas por Avigal, Isabel, Linamar, Galica, Atunlo, Terra de Asorei y Versos de a Ruda. Los restaurantes Yayo Daporta, A Fonte do Viño, A dos Piñeiros, A Cultural, la Casa de Miguel y la Taberna do Trasno se encargarán de la preparación. “Non se trata dun compromiso, é algo natural para nós comprometernos en datas como estas”, declaró Daporta. “Estamos contentos de poder aportar co mellor que sabemos facer”, añadió Fernández.



Cordal agradeció la implicación de los establecimientos y empresas para hacer realidad esta iniciativa, que se suma a otras acciones solidarias puestas en marcha por estas fechas como la recogida de juguetes que, según el concejal, está resultando positivamente. También otra de alimentos, que se realiza en colaboración con supermercados de la localidad: Gadis, Eroski y Froiz.



Por otra parte, “Nadal en Peña” abre hoy sus puertas y ofrecerá hinchables y talleres de diferente tipo hasta el 5 de enero. El horario de hoy es de 11:30 a 13:30 horas y a partir de las 16:30 horas. Al mediodía se entregarán los premios del concurso de postales.