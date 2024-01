Cambados elaborará un nuevo Pepocha: “Non se pode seguir penalizando aos veciños, hai piares de ladrillo protexidos”

El Concello de Cambados está dando pasos para elaborar un nuevo Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico, el llamado Pepocha, para terminar con años “penalizando” a los vecinos cada vez que quieren obrar o rehabilitar. Según el concejal de Patrimonio, Liso González, no se trata únicamente de adaptarlo a los tiempos actuales porque tiene 24 años, como puede ser evaluar la posibilidad –aunque difícil– de instalar paneles solares, si no de “corrixir erros de bulto”. Y es que, por ejemplo, hay casas catalogadas con protección integral, que únicamente permite tareas de restauración y conservación, pero que son “infravivendas” sin valor, o problemas en las reformas de cubiertas que tienen protección estructural, pues se han dado casos de “piares de ladrillo protexidos porque soportan una estructura de madeira dun baixocuberta, que é a que debe ser conservada”.



El edil explica que los técnicos de Patrimonio de la Xunta y del Colexio de Arquitectos de Pontevedra llevan “anos advertindo” de que es preciso revisar esta especie de PXOM y la coletilla aparece en cada acta de las reuniones que mantienen para abordar las peticiones de licencias de obras. “Sempre hai cinco ou seis casos que parecen axeitados, pero legalmente estamos obrigados a rexeitalos, como sucedeu cuha reforma no Borrón, que era moi lóxica, pero tiña unha protección integral indebida e o propietario tivo que desistir porque só se lle permitía manter o tellado”, explica el concejal. Otro ejemplo de la situación son viviendas relativamente nuevas, sin elementos históricos y patrimoniales de valor, pero con protección integral.



Según el concejal, también hay errores en cuanto a la protección ambiental, la cual busca que no se produzcan cambios en la fisonomía del conjunto histórico con el empleo de materiales extraños o ajenos. “Ten que ser unha ferramenta que protexa o que debe protexerse, pero non penalizar aos veciños”, concluye.

Desarrollo urbanístico

El Pepocha abarca un amplio ámbito con protección, pues afecta prácticamente a todo el centro urbano y el alcalde y concejal de Urbanismo, Samuel Lago, también apunta problemas de “alineacións mal feitas ou obrigas de desenrolar estudos de detalle que realmente non son precisos e paralizan o urbanismo”.

Al principio dudaban de si modificarlo, pero se han dado cuenta de es que mejor empezar de nuevo: “Hai que facer unha cartografía nova, tamén un levantamento topográfico e as fichas dos bens”, detalla González, quien cree que el Pepocha nació mal planteado: “Non sei o motivo, se por celeridade en facelo ou por un exceso de celo en protexer”.

Proceso largo

Un trabajo laborioso que deberán encargar a una empresa externa, pues además requerirá de un trabajo de campo para realizar las comprobaciones precisas y que podría incluir visitas casa por casa. Tras realizar varias consultas, el concejal calcula que precisarían unos 200.000 euros, así que buscarán financiación externa. Esto también marcará los tiempos de un proceso que ya de por sí será largo, pues a la elaboración hay que sumar alegaciones y demás trámites administrativos, pero que el gobierno local del cuatripartito está decidido a hacer. “Imos con calma, pero ten que ser canto antes”, añadió Liso González.

Vuelven las ayudas de rehabilitación tras dos años sin convocarse

Por otra parte, el Concello volverá a sacar este año las ayudas para la rehabilitación de viviendas incluidas en el conjunto histórico y que llevan dos años sin convocarse. Según el concejal de Patrimonio, Liso González, sus antecesores en el cargo “non renovaron os convenios” que se mantienen con el gobierno central y autonómico para este programa y los cuales aportarán 90.717,20 y 23.020,10 euros, respectivamente. El edil señala que las bases están aprobadas y espera convocar las subvenciones en un plazo de entre 15 y 20 días, una vez reciba el visto bueno de Intervención. El plazo para solicitarlas permanecerá abierto hasta el 31 de julio y el de justificación de los trabajos hasta junio de 2025. Además, podrán entrar las obras empezadas en 2023, pero que aún estén sin terminar y sin pagar.