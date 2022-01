Cambados empieza a preparar el Albariño 2022 con más días de fiesta y ya cerró seis conciertos de los ocho previstos

Quedan 190 días para la celebración de la Festa do Albariño. Parece mucho, pero la magnitud del evento requiere de una organización con antelación suficiente, sobre todo en cuanto a las contrataciones de los conciertos, uno de sus principales atractivos, después, claro, de la promoción de los DO Rías Baixas. Así que el Concello ya se ha puesto manos a la obra con la previsión de añadir más días de celebración e incluso ha cerrado ya seis de las ocho actuaci

ones previstas y que abrirán el reguetonero Nicky Jam, el 29 de julio. Previsión, como señala el concejal de Cultura, Tino Cordal, porque todo dependerá de la marcha de la pandemia y las normas sanitarias vigentes, pero confía en que puedan volver las actuaciones con público de pie, aunque con control de aforos y en recinto cerrado, pues la normalidad total tampoco parece muy cercana.









“Dificultades” con la verbena





Más “difícil” ve Cordal el tema de las verbenas pues resulta más complicado establecer medidas de control, pero se irá viendo la situación. Con todo, promete un cartel “potente” y solo dos de las ocho actuaciones podrían ser siguiendo el modelo que impera desde el covid: conciertos sentados, como el año pasado, cuando sí pudo haber las actuaciones inexistentes en la edición de 2020 y que se ofrecieron con aforos para 500 personas. Estos serían los días 29, 30 y 31 de julio y los 3,4, 5, 6 y 7 de agosto.



No quiso el edil adelantar todavía más nombres que el de Nicky Jam pues se trata del concierto estrella pospuesto desde 2020 a causa de la aparición de la crisis sanitaria. Las identidades del cartel siempre son unos de los secretos mejor guardados de la fiesta, a pesar de que las contratación se realizan con meses de antelación.



Este año quieren una edición especial porque la celebración vinícola más importante cumple 70 años y también porque “xa levamos dous anos sen Albariño, o último en condicións foi o de 2019”. De ahí esa ampliación de los días de celebración, pasando de cinco a ocho e incluso no descarta el edil sumarle alguno más.



La otra parte y la razón de ser de la Festa do Albariño es la degustación popular con las casetas de A Calzada. Ya hace dos años que Cambados no puede disfrutar de este momento donde las aglomeraciones estaban a la orden del día, aportando el ambiente festivo de tarde y noche que tanto caracteriza al evento. Esta cuestión compete de manera directa al Consello Regulador de la DO Rías Baixas quien adjudica los stands entre una treintena de bodegas. Así que esto quedará pendiente de las habituales reuniones que mantienen ambas partes antes de la celebración para coordinar los detalles del evento y habrá que esperar a la evolución de la pandemia.