Cambados forma parte del jurado para elegir en Bruselas la Ciudad Europea del Vino 2025

Cambados formará parte del jurado que va a elegir a la Ciudad Europea del Vino 2025 en un acto que tendrá lugar mañana viernes en Bruselas. Hasta allí tenía previsto viajar el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, como miembro del consejo de administración de la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevin), que otorga todos los años este título que ya ostentó la capital del albariño en 2017, durante su anterior mandato como edil de esta área.



Abal Varela acude porque Cambados ostenta una de las tres vicepresidencias de la asociación española Acevin. “Non imos a todas as reunións para economizar, pero esta é importante porque ademais este ano as cidades que compiten polo título son as dúas españolas: Cariñena (Zaragoza) e Requena (Valencia)”, explicó.



El edil hará un viaje exprés, regresando mañana mismo, tras la reunión para conceder un nombramiento que “a Cambados deulle e segue a darlle moitas alegrías”, añadió, recordando también que a la lista de títulos han sumado este año el de Ciudad Española del Vino, estrenándolo. De hecho, aún quedan algunas actividades conmemorativas y entre ellas está la presencia de la localidad en el evento que Vitoria celebra en cada puente de la Constitución en torno al vino, la gastronomía y los productos gourmet, Ardoaraba. Hace años que acuden para promocionarse como destino enoturístico y capital del albariño, invitando a acudir con ellos a bodegas.



El año pasado acudieron 16 firmas de diferentes marcas y Abal Varela indica que este año es posible que “aumente a participación”. También está pendiente la feria de promoción de los espumosos “Essspop!”, que también tendrá lugar en diciembre. l