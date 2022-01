Cambados inaugura en febrero la Escola de Empoderamento con un acto y las primeras actividades formativas

La Escola de Empoderamento Feminino Dolores del Valle, la primera de O Salnés, empezará funcionar a partir de febrero en Cambados. El Concello ultima el acto inaugural (día 10) donde recoger demandas y necesidades de las asociaciones para engrosar el programa de actividades ya previsto. Este incluye una parte formativa que se dividirá por temáticas para abarcar todos los ámbitos, desde el deportivo hasta el cultural, pasando por el de los colectivos profesionales porque “trátase de empoderar a toda a sociedade”, explica la concejala de Igualdade, Fátima Abal.





La exalcaldesa recordó que se tratará de un espacio de reunión, reflexión y formación para concienciar y combatir la desigualdad y con ello también avanzar en la lucha contra la violencia de género. Así, en el ámbito formativo ya tienen proyectadas jornadas destinadas a las mariscadoras, para el conocimiento de sus derechos laborales como autónomas del mar, entre otras cuestiones; de alfabetización digital; y de defensa personal y control parental en los colegios, entre otras.





Abal indica que estarán enfocadas a los clubs de fútbol, las asociaciones culturales, vecinales y sociales, las ANPA, etc. De hecho, el tema del control parental sobre el uso de las redes sociales lo han pedido las entidades de padres y madres porque les preocupa especialmente. “Estamos vendo como hai moita captación de menores a través das redes para a difusión logo de imaxes de contido sexual e delitos deste tipo. Hai pouco coñecemos o caso dun pederasta que logrou enganar así a 98 menores”, explicó.





A la concejala le parece especialmente importante “reforzar o impulso do emprendemento laboral e profesional das mulleres” y por ello el objetivo también es ofrecer actividades que ayuden a las usuarias en este ámbito. Además, quiere que “todas as actividades que se viñan realizando agora neste tema estean baixo o paraugas da Escola de Empoderamento Dolores del Valle, aínda que tamén se seguirán facendo as do CIM”.





El acto inaugural tendrá lugar a principios de febrero y están invitadas representantes de las asociaciones de mujeres de Cambados, pero también de Mulleres en Igualdade de Pontevedra y una experta que presentará los resultados de un estudio sobre el emprendimiento femenino donde se indica que “cústanos máis por medo ao fracaso”. Será en el salón de actos del Consistorio y el aforo estará limitado a 50 personas debido a las restricciones de la pandemia.





La escuela lleva el nombre de la benefactora Dolores del Valle y su creación se anunció en noviembre con la creación y difusión de un vídeo que visibiliza referentes anónimos; vecinas que aportan a la sociedad en su día a día. Su creadora, la joven cambadesa Andrea Bouzo, ganó un premio en el Ourense Film Fest y lo ha presentado a los Mestre Mateo.





Para desarrollar la iniciativa, el Concello contrató a la consultoría Albur Atlántico.