Cambados inaugura este viernes una exposición de pinturas de Rosa Costa y Lurdes Meis

La casa de A Calzada de Cambados inaugura mañana viernes, a las 20 horas, la exposición de pinturas de óleos y acuarelas de Rosa Costa y Lurdes Meis, con más de 40 cuadros, patrocinada por la Concellería de Cultura de Cambados. La exposición permanecerá en la capital del albariño hasta el 31 de mayo.



La muestra consta de numerosos óleos y acuarelas de paisajes y figuras humanas que expresan el sentir, las vivencias y emociones de las autoras, “que tiveron nesta terra do Salnés onde naceron e gardan no seu corazón os mellares momentos da súa vida, que agora recollen nas pinturas que queren compartir cos seus veciños”, valoran desde Cultura. Esta exposición es una iniciativa de la Concellería, que pretende “apoiar aos artistas da terra que moitas veces non son o suficientemente valorados a pesar de que dedican moitas horas de traballo para presentar a súas obras e que non lle resulta fácil poder chegar o público”.

La entrada será gratuita y puede visitarse de martes a viernes, de 10 a 14 horas; sábados de 10:30 a 13:30 y de 16 a 19 y domingos de 10:30 a 13:30. l