Cambados ofrece más de 120 variedades en su Mostra da Camelia, que se consolida y hace crecer la afición local

Cambados inauguró ayer su V Mostra da Camelia con 50 metros cuadrados de exposición en los que disfrutar de más de 120 variedades ofrecidas por cultivadores arousanos, pero también de otros lugares como A Coruña, San Sebastián y Portugal, llegados de la localidad de Celorico de Basto con la que mantiene un hermanamiento. El evento continúa hoy en el salón Peña de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20 horas, con entrada gratuita.





El presidente de la Asociación Ibérica da Camelia, José María Mouta, explicó que se han tomado este año como una edición postcovid tras no poder celebrar la de 2021 y porque aún hay cierta resistencia por temor al contagio, aunque la cifra de participación de 25 expositores es muy parecida a la de anteriores, cuando se alcanzaban los 30-35, así que “non temos queixa”. No obstante, han decidido pausar el concurso porque “queremos facelo cando poidamos estar todos” y además, en el caso concreto de la Camelia de Ouro, son necesarios unos requisitos más exigentes y quizás no hubiera ejemplares susceptibles de lograr el galardón. No obstante, los participantes recibieron el acostumbrado diploma y se les entregaron unos regalos y unos pins conmemorativos de manos de Mouta y autoridades del Concello y de la Asociación Cambados Zona Centro, que son coorganizadores de la muestra.





Buen año para la reticulata

Mota indicó que hay bastante variedad y calidad y eso que el mal tiempo de estos días ha hecho sufrir a la flor. Explicó que está siendo un buen año para la “reticulata” y la “amarela”, aunque no faltan ejemplos de otras variedades como la japónica o híbridas.





El evento cumple su quinta edición y ya se ha consolidado como una importante cita en el calendario de exhibiciones, pero además se vio “fortalecido” con el hermanamiento con Celorico y está consiguiendo generar más afición en Cambados. “Hai seis ou sete anos era impensable ir ás exposicións de fóra e ver mesas de cambadeses; si había moito de Vilagarcía, Caldas... E agora os ves e incluso temos xente moza, é isto é algo difícil. Levamos o nome de Cambados a outros sitios”, añadió el presidente.