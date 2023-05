Cambados ofrece la innovadora obra teatral “Tabú” basada en experiencias reales de mujeres

La Concellería de Igualdade de Cambados ofrece mañana sábado la representación teatral de “Tabú” (Tarabela Creativa), una novedosa obra en clave humorística y basada en relatos de mujeres de entre 70 y 95 años de edad sobre su vida erótica y sexual de juventud. Todo parte de conversaciones reales mantenidas entre su protagonista, Carmen Conde, con mujeres de diferentes zonas de Galicia y lo cuenta en el escenario mientras pone ropa al clareo en un tendal, simbolizando las intimidades.



Tendrá lugar a las 21 horas en el auditorio A Xuventude y la entrada es gratuita. La concejala Fátima Abal invita a asistir y a participar en el coloquio posterior, pues se trata de una obra “moi novidosa” que permitirá “ter unha visión de como vivían as nosas bisavoas, avoas e nais, de como eran as formas de contacto, tan diferentes ás de hoxe en día, pois non había nin discotecas, ni Tinder, nin redes sociais”. Pero también porque pone sobre la mesa los tabúes en torno a temas como la sexualidad.



La edila de Igualdade también destacó la forma de conseguir estos testimonios, pues Conde realizaba sesiones conjuntas en la cocina de la casa de alguna de las participantes y en torno a una merienda donde las mujeres se abrían a la conservación “de maneira distendida”.

Actuación de Zücher

También habrá una actuación de la cantante y compositora gallego-suiza Nastasia Zücher y el alcalde, Samuel Lago, recordó que es la penúltima iniciativa del programa conmemorativo del Día da Muller, que el Concello ha extendido este año en el tiempo con multitud de iniciativas impulsadas desde la Escola de Emprendemento Dolores del Valle.