Cambados organiza un mercado para que particulares puedan vender productos de segunda mano

Juguetes viejos, electrodomésticos que ya no se usan o enseres que ocupan buhardillas y trasteros pueden tener una segunda vida gracias a una iniciativa del Concello de Cambados. La Praza de San Gregorio acogerá el domingo 24 durante todo el día un mercado de segunda mano que emulará a los que existen en las grandes ciudades del mundo. Bajo el nombre de “Mercadillo das pulgas” la intención es que sean los propios vecinos (bien de Cambados o de otros ayuntamientos) los que ocupen los puestos que se habilitarán con aquellos productos de los que quieran desprenderse. El alcalde de la localidad, Samuel Lago, apunta que el mercado no está pensado para las empresas o negocios, sino para que sean particulares los que encuentren un espacio en el que deshacerse de cosas que ya no usan. De hecho cada particular podrá contar con un puesto de unos dos metros y no tendrán que pagar ningún tipo de tasa por su ocupación. Lago manifiesta que “a idea veunos á mente nas últimas visitas que fixemos ao Punto Limpo donde vimos que había moitísimas cousas –especialmente xoguetes– que se tiraban e que perfectamente poderían ter tido unha dobre vida”.



Aquellos particulares que deseen rebuscar en sus casas y ofrecer los productos que ya no usan en este mercadillo de segunda mano tienen que inscribirse en el número 667 083 787. Por el momento no hay un tope de participantes, dado que dependerá de los interesados. El límite es el espacio disponible en San Gregorio.



Aunque el horario definitivo todavía está por definir la intención es que el mercadillo funcione desde las once de la mañana a las siete de la tarde.



Además de aquellos particulares que ofrezcan sus productos para la venta habrá dos puestos solidarios. Uno de GaliciAme y otro del Refugio de Animales.









Almacén en el Punto Limpo





El alcalde cambadés aprovechó para anunciar que desde el Concello se pedirá una subvención a Medio Ambiente para poder habilitar en el Punto Limpo de Cambados un almacén que sirva de espacio para productos usados, pero que todavía podrían ser utilizados por otras personas. “Cremos que é unha boa opción, dado que hai cousas que se poden usar e que xente que pode ter máis necesidade adquirir produtos practicamente novos por moitos menos cartos”, matizó Lago. Una propuesta que depende de si se concede la ayuda.