Cambados plantea un “plan B” a Portos si Costas no cede: Reformar la plaza en vez de crear una nueva

Sin tiempo que perder, el Concello de Cambados maniobra tras encajar el varapalo de Costas. El alcalde, Samuel Lago, se reunió ayer con la Cofradía y con la asociación de depuradores y, a mayores, contactó con la presidenta de Portos, Susana Lenguas, a quien ha trasladado la posibilidad de trazar un “plan B” si el organismo estatal no abre la mano y no permite finalmente construir la nueva plaza de abastos en la Avenida de Galicia. Ese plan B no es otro que intentar reformar la actual: Rehabilitarla por completo, pero en la misma ubicación y sin posibilidad de ampliación.



Si eso será o no posible no fue algo que la presidenta del ente público pudo responder ayer al regidor, pero se han emplazado a un nuevo contacto la próxima semana.



El regidor tiene claro que si Costas no cambia la postura del informe vinculante conocido esta semana, “non imos continuar co plan especial” portuario. Así se lo indicó a la presidenta de Portos, sondeándola además sobre la posibilidad de construir el nuevo edificio actual de abastos aún sin este documento.



El propio alcalde entiende que eso será prácticamente un imposible, de ahí que plantease también ese otro escenario: El que dibuja un plan especial abortado, una nueva construcción imposible y una posible rehabilitación total. Se verá.



En todo caso, Lago reafirma que esto son, precisamente eso, “un plan B”. Porque el Ayuntamiento sigue con la determinación de intentar reconducir la situación. En eso coinciden, afirmó, depuradores y Pósito, que también entienden que la nueva plaza de abastos podría tener encaje gracias a una interpretación más laxa de la norma litoral. El primer edil reiteró ayer la vinculación del edificio de abastos con el sector del mar, lo que permitiría, en su opinión, la construcción nueva en dominio público. La Delegación del Gobierno se comprometió, además, a mediar con Costas.









El PP tiene culpables





El PP ha encontrado ya culpables del varapalo de Costas del Estado a la continuidad y futuro de los edificios de servicio público ubicados en la Avenida de Galicia. El informe vinculante de la entidad estatal señala que, una vez se agoten las concesiones en vigor, conviene buscar nuevas ubicaciones a la plaza de abastos, estación de autobuses, centro de salud, alguno de los negocios de la zona, así como a las depuradoras de Tragove, por no ser usos compatibles con la ocupación del dominio público. Los conservadores cambadeses cargaron ayer contra los gobiernos de la izquierda tanto a nivel local como en Madrid. A los primeros, por “falta de xestión” y capacidad que, opina, mantiene siete años después la nueva plaza de abastos sin ejecutar. Al Ejecutivo central, Luis Aragunde lo responsabiliza de “arruinar España” y también “Cambados”, municipio que, por su condición de litoral y con un peso destacado en cocederos y depuradoras de marisco, el progresivo traslado de la industria costera puede causarle un “dano moi intenso” a su economía local.



“Estamos a ver que durante anos, o PP tanto en Madrid como en Cambados estivo traballando para o desenvolvemento do noso municipio, conseguindo unha inversión de case tres millóns de euros do Ministerio de Fomento e máis de 600.000 euros da Consellería de Industia para a nova praza de abastos” y “agora resulta que os novos gobernos en Cambados e en Madrid nin son capaces de xestionar e levar a cabo esa actuación, nin son capaces de manter o que hai”. “Unha desfeita”, resume.



Espera que Alberto Núñez Feijóo alcance la Moncloa para “rectificar e arranxar todos os erros que nos están deixando”.