Cambados Pode denuncia problemas de mantenimiento y limpieza en San Tomé y urge un plan

Cambados Pode llevará al Pleno de este jueves una moción solicitando al Concello un plan de recuperación, mantenimiento y dinamización del barrio de San Tomé, pues asegura que se encuentra en estado de “abandono” y de “illamento”. Adoquines rotos, malos olores, la playa llena de maleza o problemas con el despliegue de la fibra óptica son algunas de las quejas que, asegura, le trasladan los vecinos.



Su portavoz, José Ramón Abal Varela, detalló que hay una “enorme cantidade” de adoquines y losas de piedra en “mal estado” y mostró una imagen con varios ejemplos, llegando a decir que se están produciendo caídas de niños y personas mayores “coas conseguintes reclamacións de responsabilidade patrimonial” al Concello.



Pero según el concejal opositor, no es el único problema en el barrio, apuntó fallos en servicios como el del alumbrado público, que “falla moi a miúdo”. Un problema ya conocido y que se presenta difícil pues hay parte de competencia de Portos y el gobierno local se viene quejando de que no actúa. Pero Abal Varela también señaló problemas como “colectores de pluviais totalmente obstruídos” y un “mal cheiro” en la calle Muelle que, sospecha, podría proceder de una fuga en un algún colector y, de hecho, la pared está ennegrecida. A esto suma la playa de la alameda “totalmente usurpada pola maleza e as herbas” y otros detalles como el poste oxidado y en mal estado de un cartel en la entrada de la isla de San Sadurniño.



También cree que el barrio “queda illado” de la programación cultural municipal y que “el despregamento da fibra óptica presenta innumerables retrasos e dende o Concello non se atopa solución satisfactoria para a cidadanía”.



Por todo, ello considera que “urxe” un plan integral de actuaciones que resuelva estas cuestiones y el jueves lo solicitará al bipartito.