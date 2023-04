Cambados Pode reclama una solución por un asfaltado municipal que impide usar maquinaria en una finca de Castrelo

Cambados Pode reclama al Concello una “pronta solución” para un vecino de Castrelo que tras el asfaltado y mejora de un camino no puede acceder a su finca con maquinaria agrícola.

Su portavoz, José Ramón Abal Varela, detalló que la obra se realizó “suplementando á altura do camiño” y que tras “varios meses e varias reunións co alcalde, este non quere asumir o error na execución do proxecto nin tampouco buscar unha solución viable para que este veciño poida ter un acceso digno a súa finca”, ubicada en Couto de Arriba.

El concejal opositor asegura “lamentar” que los recursos públicos sexan xestionados desta forma, provocando estos graves poblemas á veciñanza”.