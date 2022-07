Cambados prende la mecha de la Festa do Albariño con vino en las food trucks y Nicky Jam

La Festa do Albariño de Cambados recupera este año todo su esplendor con una edición especial extendida en el tiempo y el espacio para resarcirse tras dos años reducida a la mínima expresión por la pandemia y también para conmemorar que cumple 70 veranos. Los principales encargados de prender la mecha son el famoso reguetonero Nicky Jam, que ofrecerá el primer concierto del cartel, y Aurora Vidal Cabanillas, Pitusa, nieta del bardo cambadés que, con su pregón, a las 13 horas en el Concello, dará el pistoletazo de salida a diez días de celebración.





No será posible contar aún con las tradicionales casetas de degustación de A Calzada. El Consello Regulador de la DO Rías Baixas decidió mantener la fecha habitual, así que no abrirán hasta el miércoles, pero para que el vino riegue igualmente este espacio, uno de los epicentros de la celebración, el Concello permitirá que las food trucks de comida sirvan copas del “príncipe dorado” hasta entonces. Tampoco faltará uno de los iconos de la fiesta: los catavinos serigrafiados y con cordel incluido, porque pondrá a la venta 3.000 unidades, las cuales se sumarán a las 38.000 que el Consello empezará a comercializar la semana próxima.





Los puestos se abrirán después del pregón y se espera una afluencia masiva, a la vista de las ganas de fiesta. Se ha concedido permiso a un total de siete, incluida la llamada “pulponeta”. Cinco pertenecen a locales de restauración cambadeses que ofrecerán productos de la ría como mejillones, ostras o pulpo, hasta empanadas, bocadillos, hamburguesas y churrasco. También habrá uno de bebidas y otro de helados y creps.





En la Praza do Concello habrá además juegos tradicionales de 10 a 13 horas y la música de los pasacalles correrá a cargo del grupo de gaitas Boudebou y la batukada de Olodum do Coio. La actuación principal será la de Nicky Jam, que actuará a las 22:30 horas en Fefiñáns y en el día de ayer aún quedaban entradas por un precio de 45 euros. Pero no será la única. El bipartito ha querido repartir los conciertos por diferentes escenarios para relajar las esperadas aglomeraciones y aumentar también la oferta musical y lúdica. Así, habrá concierto de Cacabelos (19 horas, Praza de Alfredo Brañas), La Duendeneta (00:30 horas, Praza do Concello) y un espectáculo de malabares con Fran Boza (19:30 horas, Parque de Torrado).





Además, como ya es costumbre, se ha ampliado el horario de apertura de la hostelería en dos horas más, de tal manera que los bares pueden cerrar a las 4:30 horas y los pubs a las 6. También habrá barra de bebidas en Fefiñáns, pero gestionada por los clubs Juventud y Xuven para sufragar sus proyectos de base y se colocará una hucha solidaria para ayudar a la presidenta de Galiciame a costear su tratamiento en Corea.

















Cambados lleva días preparándose para su fiesta de interés turístico internacional y una de las más multitudinarias de Galicia, también con el incremento de al seguridad y la atención sanitaria (asumiendo el Concello el contrato de una ambulancia a mayores); de las zonas de aparcamiento y la limpieza e incluso la cobertura móvil, pues ha conseguido que Telefónica instale una antena que solo suele llevar a eventos de grandes ciudades.