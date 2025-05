Cambados presiona al Sergas y advierte a Portos que no renovará el convenio del centro de salud

Hace ya años que el Concello de Cambados persigue el objetivo de la Xunta asuma la titularidad del centro de salud y, por ende, los gastos de limpieza y mantenimiento del ambulatorio, que cuestan a las arcas municipales unos 72.500 euros año, según figura en el presupuesto municipal de 2024. La concesión de Portos para el edificio en favor del Concello vence a finales de junio y el cuatripartito lo ve como una oportunidad única para conseguir esta demanda histórica, por ello en marzo el alcalde, Samuel Lago, propuso al gerente del Área Sanitaria de O Salnés, José Flores que sea la Consellería la que firme ese nuevo convenio. Una propuesta que el gerente recogió con “boa disposición”.



Sin embargo, casi dos meses después el Concello no tiene noticias al respecto por parte del Sergas, al que la concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, remitió un nuevo correo pidiéndole “dar pasos” para la cesión de la titularidad.



Paralelamente, el Concello también se ha comunicado con Portos de Galicia, al que ha advertido de su intención de no renovar el convenio del ambulatorio y que, en este caso, debería ser Sanidade quien lo asumiese.



Explica Lago que, por el momento, desde el gobierno local se mantienen a expensas de obtener respuesta de una propuesta que considera “o lóxico”: “Non ten sentido que sexan os veciños de Cambados os que sufraxen os gastos de un servizo que non é de competencia municipal e do que se benefician outros concellos da contorna, como é o caso do Punto de Atención Continuada (PAC), da nutricionista, da matrona ou de pediatría”.