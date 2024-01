Cambados prevé celebrar el acto inaugural de Ciudad Española del Vino entre marzo y abril

La Concellería de Enoturismo prevé celebrar el acto inaugural de Cambados Ciudad Española del Vino 2024 entre marzo y abril. Le seguirán otras actividades como parte de una programación que ya tiene algunas bases, pero que se definirá en los próximos meses para conmemorar este título de Acevin que estrena el municipio.



Así lo indicó el concejal José Ramón Abal Varela, quien también advirtió que el presupuesto “non poderá ter a mesma dimensión” de cuando la localidad fue nombrada Ciudad Europea del Vino, en 2017, y que alcanzó los 200.000 euros, pero igualmente “estará a altura porque este tamén é un recoñecemento moi importante e hai que aproveitar a promoción que vai supoñer non só para Cambados, tamén para a provincia e Galicia”, destacó. De hecho, se reunirá con la DO Rías Baixas, la Ruta do Viño Rías Baixas y con la Xunta y la Diputación para “arrimar todos o ombro”.



El Concello tiene un proyecto base, pero una vez que Abal entró en el gobierno y volvió a asumir esta concejalía, que ya gestionó hace cuatro años, quiere estudiar la viabilidad de introducir iniciativas que funcionaron con el otro título, como puede ser el Enobús, aunque “son momentos diferentes”.