Cambados propone a Costas una nueva senda de pasarela aérea entre el Muíño da Seca y el puerto

El Plan Especial de Ordenación Portuaria de Cambados ya está en Madrid para su segunda evaluación, pero la suspensión de la Lei do Litoral de la Xunta puede traer nuevos problemas a su eterna tramitación. Así se lo trasladó ayer Costas al alcalde, así que Samuel Lago ha propuesto sentarlos en una comisión mixta con Portos, como redactor, y “ver os flecos e as discrepancias para chegar a un entendemento e desatascalo dunha vez. Cambados non merece estar nun fogo cruzado”. Fue durante una reunión donde también les propuso un proyecto valorado en 500.000 euros para llevar la senda peatonal del estanque de A Seca hasta Tragove.



El gobierno gallego ha vendido la nueva norma como la panacea para solucionar discrepancias con el Estado como las de Cambados, donde, en 2022, Costas informó desfavorablemente a este Plan, poniendo en duda la continuidad de empresas y edificios públicos en primera línea del mar una vez caduquen sus concesiones, incluyendo la construcción de la nueva plaza de abastos.

Problemas por la Lei do Litoral suspendida

Así las cosas, Portos realizó una serie de puntualizaciones para conseguir su beneplácito, pero como ya avanzó este diario a finales del año pasado, no convencieron del todo en el primer escalón, la evaluación del Servicio Provincial en Pontevedra.



Según Lago, uno de los “problemas” señalados es que para atender su requerimiento de justificar perfectamente la necesidad de que estos equipamientos no se alejen del mar, se basó en la Lei do Litoral que está en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso interpuesto por el Estado sobre algunos artículos. Cabe recordar que rechaza que la Xunta asuma determinadas competencias en esta materia sin cambiar el Estatuto.



Según el regidor, estos motivos se los trasladaron la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre, Ainhoa Pérez, en una reunión por videoconferencia mantenida ayer y donde aceptaron la propuesta de esa comisión mixta. Está por ver si Portos recoge la invitación.



Lago indicó que el documento ya está en Madrid para la evaluación final y todavía no hay decisión, pero a la vista de la situación, no está tranquilo y quiere evitar otro informe demoledor. Por eso, la comisión le parece la solución ideal para “poñer branco sobre negro e aclarar dunha vez por todas eses flocos e discrepancias e que isto se solvente canto antes para que o sector mar industria poida acometer os plans de ampliación e o Concello poida executar as obras da nova praza de abastos. Non queremos que se converta nun fogo cruzado con Cambados no medio porque é o principal prexudicado e non o merece”, declaró.



Desde luego, la tramitación del Plan Especial es un auténtico “vía crucis”. Primero fue la propia Xunta quien a través de sus diferentes departamentos realizó continuos requerimientos para cambios en el documento y ahora es Costas quien pone trabas con ese informe, que causó un enorme revuelo y fue motivo de una concentración que aglutinó a 300 personas y unió –algo inusual– a todos los partidos.

Medio millón de euros

En cuanto al proyecto de la senda, Lago indicó que lo estudiarán. La pretensión del Concello es que asuman la ejecución y financiación. A modo de idea le presentaron una actuación de 500.000 euros que consiste en un tramo de 650 metros entre la cara norte del molino y el puerto, mayormente en pasarelas aéreas para salvar las zonas de agua. Así se crearía un circuito “evitando a confluencia por riba da presa”.



El alcalde también volvió a pedir que se agilice la desafectación de los terrenos de O Pombal porque les “urxe” tener la titularidad para ejecutar reformas muy necesarias, especialmente en el pabellón y el campo de fútbol. “Segundo a resposta das responsables de Costas, é un trámite longo pero tratarán de axilizalo” y “en principio dende Pontevedra o informe será favorable, dependendo da valoración final que se faga en Madrid. En todo caso, será finalmente o Ministerio de Hacienda o departamento estatal encargado da tramitación última de desafectación”, explicó.