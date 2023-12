Cambados vuelve a recibir malas noticias de Costas por el Plan Especial de ordenación portuaria

La segunda y crucial revisión de Costas al Plan Especial de ordenación portuaria de Cambados no ha empezado con buen pie. Según el alcalde, su servicio provincial no está convencido de todos los argumentos esgrimidos por Portos de Galicia para justificar que edificios públicos y depuradoras de Tragove puedan seguir junto al mar tras caducar sus concesiones o que la nueva plaza de abastos se construya donde está la actual. Según Samuel Lago, le trasladaron que “non foron atendidos algúns plantexamentos”.



La última decisión la tiene la central, Madrid, y el regidor reconoce que el asunto no pinta bien: “Agora dependerá da flexibilidade de Costas ou se Portos fai unha xustificación suficiente”. Por si acaso ya ha pedido una reunión con la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oroño, firmante del demoledor y vinculante informe recibido el año pasado con la primera revisión del Plan.



Claramente indicaba que “se considera que estos usos”, “pueden tener otra ubicación” fuera de dominio público marítimo-terrestre. Por ello, “no procedería mantenerlos en la Propuesta de Ordenación de Plan Especial y convendría estudiar el traslado de dichas instalaciones” fuera de esta zona, “al vencimiento del plazo del título de concesión vigente”.



El revuelo fue enorme e incluyó una concentración de protesta respaldada por toda la Corporación cambadesa y que reunió a unas 300 personas, sobre todo en apoyo al sector mar industria. El PSOE y sus socios de Somos iniciaron una ronda de contactos –pocos responsables estatales y autonómicos quedaron por tocar– y llegaron los mensajes tranquilizadores: no habrá problema siempre que su ubicación “quede perfectamente justificada” en el documento, así que Portos introdujo los argumentos que estimó oportunos y que no se han hecho públicos.

Lago apela al entendimiento

La hora de la verdad de los compromisos verbales de Costas llegaría cuando tuviera que volver a informar sobre el Plan Especial y el momento está cerca, pero el preliminar de Pontevedra no es nada halagüeño. Lago no conoce todos los pormenores, pero indica que sus responsables le trasladaron que hay cuestiones no bien justificadas. Así las cosas, “o que queremos evitar a toda costa é que isto se convirta nunha arma de confrontación entre a Xunta e o Estado; teñen que falar porque no medio están os veciños de Cambados. Nin que Costas impoña unhas condicións insalvables nin que Portos ignore as peticións, que non pase como coa Lei do Litoral de Galicia, coa que había un consenso previo, pero a Xunta saltouno porque se convocaron eleccións”, explicó el alcalde.



Desde luego, la tramitación del Plan Especial es un auténtico “vía crucis”. Primero fue la propia Xunta quien, a través de sus diferentes departamentos, realizó continuos requerimientos para cambios en el documento y ahora es Costas quien pone trabas con la entrada en vigor de las nuevas normativas para liberar el litoral de edificaciones innecesarias. Sucede así desde 2017 y eso que en 2014, cuando el gobierno local del PP presentó la nueva plaza de abastos con pompa y boato, y maqueta incluida, la licitación de las obras era inminente. Y aunque el actual mercado está en malas condiciones y necesita una solución urgente, casi se ha convertido en el menor de los problemas porque los depuradores ya han advertido que obligarles a alejarse del agua del mar es una sentencia de muerte.

Prórroga del trámite ambiental

La única buena noticia es que la Xunta ha prorrogado hasta 2025 la evaluación ambiental del Plan y no será necesario hacer otro. Sería el tercero. El primero, de 2015, se descartó con la entrada en vigor de la Lei do Solo.