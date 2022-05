Costas garantiza que las depuradoras de Tragove “no tienen nada que temer”

Costas del Estado garantizó ayer que las depuradoras de Cambados “no tienen nada que temer” y defendió que su informe sobre el plan especial de ordenación que elabora la Xunta, “en absoluto implica” que tengan que abandonar el puerto, pues “cumplen perfectamente” con la legislación, eso sí, “siempre” que en ese documento “quede perfectamente justificada su ubicación”.





Esta réplica va en la línea de lo que le trasladó al alcalde, Samuel Lago, en la reunión que mantuvieron hace unos días y que no generó demasiada tranquilidad en el sector mar-industria al no entender la necesidad de volver a justificar, a estas alturas, y tras décadas en Tragove, su imperiosa necesidad de emplazarse junto al mar. Y más aún porque lo sumaban a otras recientes decisiones estatales que consideran ataques, como la Ley de Cambio Climático o el recurso al plan marisquero gallego.





Pero ayer fue la propia directora general de la Costa, Ana María Oñoro, quien, tras hablar con el regidor, se dirigió a los medios de manera contundente porque no comprende el “revuelo” ni “qué interés puede haber en sembrar inquietud”, declaró. Fue justo el día después de que más de 300 cambadeses protestaran en la calle por ese informe y la Corporación en Pleno aprobase una moción.





Reunión con Portos

El alcalde destacó la “buena disposición” mostrada por Costas porque “non vai poñer absolutamente ningunha traba para a renovación da concesión cando corresponda”, declaró, y así se lo trasladará a la presidenta de Portos de Galicia en una reunión prevista para la próxima semana.





Ahora, siguiendo el cauce administrativo, el ente gallego debe introducir en el Plan Especial esa justificación, además de otras consideraciones que hizo Costas en la revisión del documento. Según Lago, esto es necesario porque “como a Lei de Costas é unha lei excluínte, di que non pode situarse en terreos de dominio público portuario as actividades que poidan estar noutro sitio, entón hai que xustificar a vinculación destas industrias co mar, a necesidade de que estean na ribeira”.





Algo de lo que no duda el primer edil, que también pedirá a Susana Lenguas que “axilice” la solicitud realizada hace años por el Concello para desafectar los terrenos donde están ubicados servicios como el centro de salud y la plaza de abastos, pues el controvertido informe también los refiere y cree que, en este caso, la solución pasa por ahí.





Volviendo a la réplica estatal, Oñoro también quiso dejar claro que su informe “no se refiere de manera específica a ninguna concesión” de las existentes en Tragove y que se trata de una competencia de la Xunta, así que, cuando finalicen las concedidas “pueden mantenerse siempre y cuando” el gobierno autonómico “otorgue la prórroga o concesión”, explicó.





La directora general también aseguró que el Estado apoya al sector y considera que la prueba está en el polémico caso de la piscifactoría de Lires, Tres Mares, a la que se le prorrogó la autorización por el máximo legal y que es solo una de las 30 pedidas desde 2018. Es más, destacó que desde entonces “no se ha denegado ninguna” y “no cabe mejor prueba de que nadie en este ministerio tiene la más mínima intención de perjudicar al sector, todo lo contrario”, concluyó.