La ministra Rodríguez transmite calma a Lago ante la nueva norma de Costas

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, reiteró al alcalde de Cambados, Samuel Lago, que “non vai haber ningún problema” con las concesiones de las empresas del sector mar industria después de que el día 2 de agosto se aprobara el nuevo reglamento general de Costas para adaptarlo a la Ley de Cambio Climático.



Así lo aseguró el regidor tras abordar el tema con la también portavoz del Gobierno aprovechando su presencia en una reunión de la Ejecutiva del PSOE de Pontevedra con alcaldes y militantes celebrada el pasado jueves en Vigo. Además le invitó a visitar la capital del albariño para escuchar los temores del sector sobre su futuro, respecto a los negocios ubicados en el puerto de Tragove y después del informe de Costas sobre el plan especial de sus zonas portuarias, que está elaborando la Xunta y donde se ponía en duda su continuidad.



Según Lago, la ministra le reiteró lo ya dicho en múltiples ocasiones por responsables de ese departamento estatal, y después de generarse una gran alarma social, que “as concesións das industrias relacionadas co mar vanse seguir renovando e concedendo. Non vai haber ningún tipo de problema, como non o houbo ata agora nas numerosas concesións solicitadas”.



El regidor cambadés quiso preguntarle por este asunto concreto ante los posibles efectos del nuevo reglamento de Costas para su adaptación a la Ley de Cambio Climático y expresándole al mismo tiempo “a importancia das empresas asentadas no litoral para o desenvolvemento do municipio e de toda a costa galega”. También hablaron sobre el tema de la transferencia de competencias de Costa a la Xunta y Rodríguez le indicó que “iso non vai ser a solución: a lei é a lei, independentemente de a quen corresponda a xestión”. En cualquier caso, matizó, siempre según Lago, que el Ejecutivo central no se opone a la transferencia, pero “ten que ser mediante unha modificación do Estatuto de Autonomía, dado que o actual non contempla tal posibilidade”.



Respecto al caso particular de Cambados referido al polémico informe, Portos de Galicia está realizando los cambios del plan especial para remitirlo al Concello y que este lo vuelva a remitir a Costas –esto sucederá en las próximas semanas–. Este organismo estatal viene diciendo que siempre que se justifique la necesidad de que esas depuradoras estén en Tragove no habría problema y le darían luz verde al plan. En la misma situación ponía a otras infraestructuras públicas como la estación de autobús, el centro de salud y la actual plaza de abastos, lo que comprometía entonces el futuro de la nueva, cuya construcción lleva años en “stand by” a la espera de la aprobación definitiva de ese plan especial.