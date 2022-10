Cambados proyecta un sistema de cámaras de control de infracciones en zonas peatonales y de aparcamientos libres

El Concello de Cambados ha presentado a los fondos europeos Next Generation gestionados por el Gobierno central un proyecto valorado en 256.722 euros para la instalación de videovigilancia para el control de calles peatonales y plazas libres de aparcamiento público y más excavaciones y la puesta en valor del yacimiento arqueológico de San Sadurniño, entre otras acciones encaminadas a promocionar también el comercio local.



Estas actuaciones estaban enmarcadas en el mismo proyecto para renovar la acera interior de Ribeira de Fefiñáns, pero fue denegado por falta de fondos, así que ejecutará esta obra con el Plan Concellos –ya está en licitación– y para el resto, lo volvió a intentar con un proyecto independiente que está en fase de evaluación y se llama “Mercados sostible Cambados”. Su propuesta es financiar el 40 % también con esos fondos provinciales y el resto con los Next Generation gestionados por el Minsterio de Industria, lo que serían unos 127.300 euros.



Está valorado en 256.722 euros y cumple criterios de transformación digital, sostenibilidad y economía circular y sensibilización y formación de actualización para comerciantes con diferentes acciones pensadas en favorecer al sector, mejorando su competitividad y ganando espacios para los peatones, pues se presenta como un problema la situación del conjunto histórico con calles estrechas y zonas donde no se puede estacionar.



Así, se instalarán mecanismos de control de aforos en el mercado municipal y una máquina para el reciclaje de botellas de plásticos y latas a cambio de incentivos a gastar en el comercio de proximidad.



También incluye la instalación de tótems electrónicos que ofrezcan información útil a tiempo real de cuestiones como las plazas de aparcamiento libres en los estacionamientos municipales, la cual también se podrá consultar por otras, vías como la web del Concello o una aplicación móvil.



Está previsto instalar un sistema de lectura de matrículas y cámaras de captación de infracciones para controlar los vehículos autorizados en zonas peatonales, como las calles Príncipe y Hospital, “emitiendo la correspondiente sanción” si el vehículo no está en el listado de autorizados o si “supera el tiempo máximo de permanencia”.









Limitar el tráfico en el casco





Y es que se pretende “limitar la circulación en las calles principales del casco viejo” y esto también “facilitará la circulación de los peatones, las operaciones de carga y descarga de los vehículos autorizados” y la “disminución de los ruidos generados por el tráfico”, entre otras cuestiones.



En cuanto al yacimiento de San Sadurniño, los planes del bipartito pasan por realizar excavaciones arqueológicas que amplíen las catas realizadas el año pasado y que resultaron en cantidad de valiosa información que requiere de más análisis. Pero también por poner en valor el conjunto y divulgar su importancia elaborando una recreación virtual en 3D de la isla y la torre y un modelo fotogramétrico de la última, que se pueda consultar a través de diferentes vías; un panel interpretativo e incluso convocar un concurso fotográfico, además de hacer visitas guiadas y teatralizadas con personajes como María de Ulloa o Juana de Soutomaior, impulsoras de la construcción de la torre y la capilla románica cuyos restos, a falta de un estudio más exhaustivo, podrían haber aparecido en las catas.