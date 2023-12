Cambados realiza una valoración “moi boa” de la fiesta de los espumosos Essspop! en Torrado

El concejal del Enoturismo, José Ramón Abal Varela, realizó ayer una valoración “moi boa” del resultado de la X Xornada de viños espumosos Essspop!, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Aunque todavía no hay cifras totales de ventas, considera que esta nueva edición ha demostrado que “ten un potencial enorme de crecemento”. De hecho, cree que para futuras ediciones sería positivo “promocionala máis e tamén con máis antelación”, reconoció, además de estudiar quizás un cambio de fecha, para el puente de la Constitución; cuestiones que se abordarían con el sector. En esta ocasión participaron 13 bodegas, una más que en 2022.



El edil explicó que las tres jornadas contaron con una importante asistencia de público, si bien reconoce que el sábado fue menor de lo previsto, lo cual atribuye a las numerosas cenas de empresas de este fin de semana, así como al frío. No obstante, está satisfecho con el balance general: “Houbo moi boa entrada e calculo que na inauguración houbo máis xente que o ano pasado”, añadió. Es más, considera que la coincidencia en hora con la apertura de la Aldea do Nadal no resultó contraproducente.



Del mismo modo se expresó respecto a la organización, realizada nuevamente por el experto vinícola Jacobo Aragunde, y al desarrollo del evento. “A arquitectura, o deseño, da xornada funciona ben, pero ten un potencial enorme de crecemento e veremos como podemos mellorar a promoción porque é un producto con moi boa aceptación”, dijo respecto a estos vinos espumosos elaborados con variedades autóctonas y entre los que también había con DO Rías Baixas.



A este respecto recordó que la jornada con este formato se creó con la intención de ser un gran evento de invierno desestacionalizador del turismo y cree que se está recorriendo el camino desde aquella “primeira proba” en 2018. Antes hubo citas de un día, más bien degustaciones. Con todo, estudiará con el sector si es preciso realizar cambios, por ejemplo, en la fecha o en la propia ubicación –Torrado–, si se estima beneficioso.