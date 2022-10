Cambados recupera el obradoiro de emprego, que adaptará A Merced como sede de la Policía

Cambados recuperó ayer su obradoiro de emprego “Rutas de Sendeirismo” tras un año de ausencia por incidencias relacionadas con el covid y con un total de 20 de alumnos-trabajadores. Durante 12 meses aprenderán los oficios de albañil y carpintero y ejecutarán obras para el Concello. Son seis en total y destaca la adaptación del centro sociocultural de A Merced como nueva sede de la Policía Local, que se ha quedado sin espacio en el bajo del Consistorio.



El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, y el alcalde, Samuel Lago, dieron ayer la bienvenida a los beneficiarios y al nuevo equipo docente, formado por cinco personas y capitaneado, una vez más, por Enrique Ferreiro. Este detalló que además de acondicionar A Mercé para los agentes, que compartirán espacio con la Guardia Civil mientras no concluye el nuevo cuartel, realizarán trabajos de conservación y mantenimiento de las rutas cambadesas y comarcales, como la del Padre Sarmiento, en lo que respecta a señalización y seguridad (pasarelas, barandillas, etc.). También harán reparaciones de enlosados desprendidos en calles, recuperación de un lavadero –hace unos años hicieron un inventario y la villa tenía 58– y construirán mobiliario urbano para cubrir necesidades varias en los equipamientos públicos.



El director detalló que con la formación recibida, los alumnos recibirán certificados de profesionalidad equivalentes a una formación de FP. Además, durante los 12 meses percibirán el salario mínimo interprofesional y si al terminar no hay una inmediata inserción laboral, tendrán derecho a la prestación por desempleo.



Precisamente, son personas en situación de paro y con diferentes perfiles, con preferencia de parados de larga duración, con dificultad para la inserción, etc. La selección la realizó la oficina de Emprego de Cambados, cuya directora, Lorena Pérez, también acudió a este primer día en el que conocieron las instalaciones del taller, en A Pastora, y les explicaron al detalle el programa.



Autoridades y responsables les recomendaron afrontar esta etapa con “ilusión” y con ganas de “sacar proveito” al programa, subvencionado por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade con 504.000 euros, como expuso el regidor cambadés. Y es que “non nos enganemos, estánse gastando moitos cartos públicos”, les recordó el director.



Cada especialidad contará con 10 alumnos que también recibirán formación complementaria en materia de igualdad, sensibilidad ambiental y un curso de 60 horas de seguridad laboral que “é moi apreciada polas empresas ata o punto de que só ese título pode abrir a porta a un traballo”, aseguró Barreiro.



Lago también agradeció la disposición de la Xunta por concederles este obradoiro que además de ayudar a la inserción “fai unha labor importantísima e moi útil” para la localidad.



Por su parte, el delegado Luis López destacó la oportunidad que supone, recordándoles que incluso había lista de espera, pero también la apuesta de la Xunta por la formación y el empleo que este año además se prolonga al año, cuando antes era de nueve meses. “Que non sexa unha etapa máis. Traballo hai e no voso, moitísimo”, añadió. También recordó que la Xunta ha destinado más de 3 millones de euros en cinco obradoiros para O Salnés (Cambados, O Grove, Vilanova, Vilagarcía y la Mancomunidade) y uno compartido entre Valga y Moraña.